Ünlülere Operasyon: Sosyal Medya Fenomeni Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı

Birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu, medya ekran yüzü ve sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Pointer isimli sosyal medya hesabının haberine göre, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da savcılık tarafından uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ve Mert Vidinli hakkında fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.