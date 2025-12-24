onedio
Ünlülere Operasyon: Sosyal Medya Fenomeni Ezgi Fındık Hakkında Yakalama Kararı

İsmail Kahraman
24.12.2025 - 10:45

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Pointer / X

Türkiye’nin gündeminde, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar yer alıyor.

Birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu, medya ekran yüzü ve sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Pointer isimli sosyal medya hesabının haberine göre, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da savcılık tarafından uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ve Mert Vidinli hakkında fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.

Ezgi Fındık kimdir?

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
