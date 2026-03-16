onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Pembe Vergi”nin Kadın Ürünlerindeki Fiyatlandırmaya Etkisi Sandığınızdan Daha Derin Olabilir!

Liz Lemon - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 14:01

Rengi pembe olan, üstünde çiçek desenleri bulunan ya da kadınlara özel etiketi yapıştırılan ürünlerin neden hep biraz daha pahalı olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu durumun adı pembe vergi ve mesele sadece birkaç lira farktan ibaret değil. Günlük hayattan kişisel bakıma, çocuk ürünlerinden finansal hizmetlere kadar uzanan sessiz ama sistematik bir fiyatlandırma hikayesinden bahsediyoruz. Gelin, birlikte inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce pembe vergi nedir ona bakalım. Aynı jilet ama rengi pembe diye neden servet ödüyoruz?

Pembe vergi, kadınlara yönelik ürün ve hizmetlerin, aynı işlevi gören erkek ya da nötr muadillerine kıyasla daha pahalı satılması durumunu ifade ediyor. Buradaki vergi kelimesi resmi bir devlet vergisini anlatmıyor aslında piyasada oluşan gizli ve sistematik fiyat farkını tanımlıyor. Market reyonunda yan yana duran iki pakete bakıyorsunuz, biri lacivert diğeri ise şeker pembesi ve aralarında dağlar kadar fiyat farkı var. Aslında ikisi de aynı çelikten yapılmış, ikisi de aynı işi görüyor ama o pembe plastik kaplama sanki içine altın tozu serpilmiş gibi fiyatı yukarı çekiyor. Bu durum hemen hemen her kişisel bakım ürününde karşımıza çıkan ilk büyük tuzak. Firmalar kadınlar görselliğe önem verir diyerek bu farkı normalleştirse de bunu bir adaletsizlik olarak görebilirsiniz.

Kişisel bakım ürünlerinde pembe vergi neredeyse standart bir durum.

Şampuan, deodorant, duş jeli, tüy dökücü krem… Liste uzayıp gidiyor. Erkek ürünleri pratik, hızlı ve sade olarak sunulurken kadın ürünleri daha narin, daha özel ve daha pahalı konumlandırılıyor. İçerik listesine baktığınızda fark çoğu zaman parfüm yoğunluğu ya da ambalaj tasarımıyla sınırlı. Kadınlara hitap eden ürünler daha duygusal bir dille pazarlanıyor. Bu da fiyat farkını normalleştiren unsurlardan. Siz biraz daha iyisini aldığınızı sanırsınız. Oysa aynı işlevi gören ürüne daha fazla ödersiniz.

Regl ürünlerinde seçenek az, ödenen bedel yüksek oluyor.

Ped, tampon ve benzeri ürünler temel ihtiyaç ama çoğu zaman lüks gibi fiyatlandırılıyor. Alternatifiniz yok çünkü bu ürünler ertelenemez bir nitelikte. Talep sürekli olduğu için fiyat artışları daha kolay kabul ettiriliyor. Üstelik kadın ürünü olduğu için kampanya ve indirim oranları da genelde düşük oluyor. Erkeklerin her ay zorunlu olarak almak zorunda olduğu benzer bir ürün yok. Bu da ekonomik yükün tek taraflı olmasına neden oluyor.

Cinsiyet temelli fiyat farkı çocukluk döneminde oyuncaklarla başlıyor.

Pembe vergi, henüz çocukluk çağında oyuncak reyonlarında karşımıza çıkmaya başlıyor. Aynı markaya ait olan ve teknik özellikleri tamamen aynı olan oyuncaklar, sırf renkleri pembe olduğu için kız çocuklarına özel kategorisine sokuluyor ve daha yüksek fiyatla satılıyor. Mavi veya nötr renkli oyuncaklar daha uygun fiyatlıyken, prenses temalı ambalajlar ebeveynlerin daha fazla ödeme yapmasına neden oluyor. Bu durum, çocukların en temel eğlence araçlarında bile cinsiyete göre maliyet farkı oluştuğunu gösteriyor. Pazarlama stratejileri, renk tercihlerini ekonomik bir yük haline getirerek bu adaletsizliği erken yaşta hayatımıza sokuyor.

Pazarlama dili sizi daha fazla harcamaya ikna edecek şekilde kuruluyor.

Kadınlara yönelik reklamlarda “kendinizi şımartın”, “bunu hak ediyorsunuz” dili sıkça kullanılıyor. Erkek ürünleri ise daha işlevsel ve sade anlatılıyor. Bu dil farkı, fiyat farkını meşrulaştırıyor bir bakıma. Kadın ürünü bir ihtiyaçtan çok duygusal bir yatırım gibi sunuluyor. Siz bir ürün değil, bir his satın aldığınızı düşünüyorsunuz. O hissin bedeli ise etikete yansıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pembe vergiye karşı en güçlü silah farkındalık.

Ürün içeriklerini okumak, fiyat karşılaştırmak ve kadınlara özel etiketini sorgulamak fark yaratıyor. Aynı ürünü farklı reyonlarda incelemenin bile göz açıcı olabildiğini de ekleyelim. Markaların fiyat politikalarını fark etmek sizi daha bilinçli bir tüketici yapacak. Bu bireysel bir tutum gibi görünse de etkisi oldukça büyük zira talep değiştikçe arz da değişiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın