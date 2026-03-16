Pembe Vergi”nin Kadın Ürünlerindeki Fiyatlandırmaya Etkisi Sandığınızdan Daha Derin Olabilir!

Pembe vergi, kadınlara yönelik ürün ve hizmetlerin, aynı işlevi gören erkek ya da nötr muadillerine kıyasla daha pahalı satılması durumunu ifade ediyor. Buradaki vergi kelimesi resmi bir devlet vergisini anlatmıyor aslında piyasada oluşan gizli ve sistematik fiyat farkını tanımlıyor. Market reyonunda yan yana duran iki pakete bakıyorsunuz, biri lacivert diğeri ise şeker pembesi ve aralarında dağlar kadar fiyat farkı var. Aslında ikisi de aynı çelikten yapılmış, ikisi de aynı işi görüyor ama o pembe plastik kaplama sanki içine altın tozu serpilmiş gibi fiyatı yukarı çekiyor. Bu durum hemen hemen her kişisel bakım ürününde karşımıza çıkan ilk büyük tuzak. Firmalar kadınlar görselliğe önem verir diyerek bu farkı normalleştirse de bunu bir adaletsizlik olarak görebilirsiniz.