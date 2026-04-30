İstanbul'u Terk Ettiği Söylenmişti: Boran Kuzum'dan İddialara Esprili Yalanlama Geldi

Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2026 - 20:19

Son dizisi Big Mistakes'in ardından gündemden düşmeyen Boran Kuzum'un şöhreti tüm dünyaya yayıldı. ABD yapımı dizi Big Mistakes'te rol alan Boran Kuzum'un başarısını dilimizden düşüremezken Hakan Kanburoğlu, haberinde Boran Kuzum'un İstanbul'u terk ederek Los Angeles'a taşındığını yazdı. Boran Kuzum'dan söz konusu iddiaya esprili bir yalanlama geldi.

Boran Kuzum, son olarak yer aldığı Big Mistakes ile yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeyi başardı.

Big Mistakes dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum'un yükselişi hız kesmeden devam ederken, kulislerde dolaşan iddialar da beraberinde geldi. 

Hakan Kanburoğlu, kaleme aldığı yazısında Kuzum’un kariyerini artık Amerika’da sürdürme kararı aldığını ve bu doğrultuda İstanbul’u geride bırakıp Los Angeles’a taşındığını öne sürdü. Bu iddia kısa sürede magazin gündemine otururken, oyuncunun hayranları da gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Boran Kuzum ise hakkında çıkan bu söylentilere sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, söz konusu taşınma iddiasını ciddiye almak yerine esprili bir dille yanıtlayarak dedikodulara noktayı koydu.

İşte Boran Kuzum'un Los Angeles'a taşındığı iddiasına verdiği o yanıt:

Boran Kuzum, Los Angeles'a taşındığı iddialarını dişçiden yalanladı. Kuzum, “O sırada ben İstanbul'da kanal tedavisi oluyorum.” notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
