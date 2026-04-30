article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mabel Matiz'in Yargılandığı 'Müstehcenlik' Davasında Savcı Mütalaası Açıklandı

Lila Ceylan
30.04.2026 - 13:57

“Perperişan” şarkısı nedeniyle hakkında dava açılan Mabel Matiz’le ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcı mütalaasını açıklarken, davada karar için gözler 8 Mayıs’ta görülecek duruşmaya çevrildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: SABAH

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Gerçek adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle bir süredir tartışmaların odağındaydı.

Şarkıda yer alan bazı ifadelerin “müstehcen” olduğu ve özellikle çocuklar açısından sakıncalı olabileceği iddiasıyla CİMER’e çok sayıda şikayette bulunulmuştu.

Bu başvuruların ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü sanatçının yargılanması talep edilmişti. İlk duruşmada hakim karşısına çıkan Matiz ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, söz konusu ifadelerin sanatsal bir anlatım ve metafor içerdiğini savunmuştu.

Öte yandan şarkının yayımlandığı dönemde sık sık gündeme gelen bir soru da yeniden hatırlandı: “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” Mabel Matiz bu soruya daha önce verdiği yanıtta, eserlerinin belirli bir kişiye indirgenemeyeceğini vurgulamış ve duyguların cinsiyet üstü bir yerden beslendiğini ifade etmişti. Sanatçının bu yaklaşımı, eserlerini yorumlama biçimine dair de önemli bir ipucu olarak görülmüştü.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, şarkı sözlerinde bedensel ve ruhsal metaforların ötesine geçen, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu öne sürüldü.

Savcı, bu ifadelerin genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve şarkının herkesin erişimine açık platformlarda yayınlanmasının özellikle çocuklar açısından risk oluşturduğunu belirterek, Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanatçının avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istedi. Bu talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs’a erteledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın