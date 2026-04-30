Mabel Matiz'in Yargılandığı 'Müstehcenlik' Davasında Savcı Mütalaası Açıklandı

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, şarkı sözlerinde bedensel ve ruhsal metaforların ötesine geçen, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu öne sürüldü.

Savcı, bu ifadelerin genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ve şarkının herkesin erişimine açık platformlarda yayınlanmasının özellikle çocuklar açısından risk oluşturduğunu belirterek, Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanatçının avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istedi. Bu talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs’a erteledi.