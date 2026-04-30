Hepsi Yasemin Yürük'ten Cinsel Kimliği Hakkındaki Yalan Habere Sert Çıkış

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2026 - 09:09

Yasemin Yürük, X’te cinsel kimliğiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki gösterdi. “Dava açıyorum” diyerek çıkış yapan ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2000’lerin en popüler kız gruplarından biri olan Hepsi, çıkardıkları hit şarkılarla bir döneme damga vurmuştu.

Dağılmanın ardından özellikle Gülçin Ergül ile diğer üyeler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, grubun eski üyeleri arasındaki gerilim yıllarca magazin gündeminde yer bulmaya devam etti. Bu isimlerden biri olan Yasemin Yürük ise son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Yürük, en son katıldığı The Traitors yarışmasındaki performansıyla adından söz ettirmiş, ekranlara dönüşüyle yeniden konuşulmaya başlamıştı.

Fakat bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

’te “Pop Hasreti” isimli bir hesabın Yasemin Yürük’ün cinsel kimliğiyle ilgili yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Söz konusu paylaşımı gören Yürük, adeta küplere bindi.

Hesabın tweet’ine gecikmeden yanıt veren ve sert ifadeler kullanan Yasemin Yürük’ün tepkisi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü isim paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Pardon ne haddinize böyle bir haber yapıyorsunuz? Ve nasıl bir bilgi kirliliğidir bu?! Dava açıyorum size derhal kaldırmazsanız bu yalan haberi!!”

Yürük’ün bu çıkışı kimileri tarafından haklı bulunurken, kimileri ise kullanılan dil nedeniyle eleştiride bulundu ve tepkiyi “homofobik” olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada tartışma büyürken, gözler şimdi hem o paylaşımı yapan hesaba hem de Yasemin Yürük’ten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
