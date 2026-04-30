article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Müjdat Gezen'den Gırgıriye Müzikali'ni Sert Eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vantilatör' Benzetmesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2026 - 08:25

Gırgıriye Müzikali üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Ahmet Hakan’ın sert eleştirilerine Müjdat Gezen sahneden yanıt verdi, “vantilatör” benzetmesi gündem oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen önderliğinde yeniden sahneye taşınan Gırgıriye Müzikali, kısa sürede seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Renkli kadrosu, nostaljik atmosferi ve eğlenceli diliyle dikkat çeken yapım, haftalardır kapalı gişe oynayarak adından söz ettiriyordu.

Ancak her şey yolunda giderken tatsız bir olay da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sahne sırasında bir seyirciyle yaşanan tartışma sonrası Müjdat Gezen’in fenalaşması, o geceki gösterinin iptal edilmesine neden oldu. Yaşananlar hem tiyatro kulisinde hem de sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Tam bu tartışmaların ortasında gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında müzikali oldukça sert sözlerle eleştirmişti. “70’lerde kalmış çok bayat, çok yorgun…” ifadeleriyle başlayan yazı, bilet fiyatlarından sahne düzenine kadar birçok noktayı hedef almış ve gündem olmuştu.

Eleştiriler sonrası gözler Müjdat Gezen’e çevrilmişti… Ve beklenen yanıt gecikmedi!

Dün sahnede izleyicisiyle buluşan Gezen, doğrudan isim vermekten çekinmeyerek Ahmet Hakan’a göndermede bulundu. Sahnedeki boş bir koltuğa yönelerek konuşan usta isim, şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet sana söylüyoruz oğlum. Oralardasın işte. Neler yapıyor neler? Dünyada oradan oraya dönenlere kendi etrafında dönme cezası veriyorlarmış. Ahmet’i sormuşlar. O burada vantilatör oldu demişler. Burada yok şimdi olsaydı ben daha güzel konuşurdum.”

Gezen’in bu sözleri salonda kahkahalara neden olurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Tartışmanın daha da büyüyüp büyümeyeceği ise şimdiden merak konusu...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın