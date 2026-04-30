Müjdat Gezen'den Gırgıriye Müzikali'ni Sert Eleştiren Ahmet Hakan'a 'Vantilatör' Benzetmesi!

Renkli kadrosu, nostaljik atmosferi ve eğlenceli diliyle dikkat çeken yapım, haftalardır kapalı gişe oynayarak adından söz ettiriyordu.

Ancak her şey yolunda giderken tatsız bir olay da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sahne sırasında bir seyirciyle yaşanan tartışma sonrası Müjdat Gezen’in fenalaşması, o geceki gösterinin iptal edilmesine neden oldu. Yaşananlar hem tiyatro kulisinde hem de sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Tam bu tartışmaların ortasında gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında müzikali oldukça sert sözlerle eleştirmişti. “70’lerde kalmış çok bayat, çok yorgun…” ifadeleriyle başlayan yazı, bilet fiyatlarından sahne düzenine kadar birçok noktayı hedef almış ve gündem olmuştu.