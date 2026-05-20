Yoğun Yağışlar Sonrasında Samsun’daki Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajlarından Su Tahliyesi Yapıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 19:15

Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun yağışlar sürerken, Samsun’da bulunan Hasan ve Suat Uğurlu barajları da tam kapasitesine ulaştı. Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan barajlarda yetkililer tarafından sel riskine karşı kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlar, Yeşilırmak’ın debisinin yükselmesine neden oldu.

Nehir üzerinde bulunan barajlarda da yağışlar sonrasında çalışmalar başladı.

Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında 6'şar kapaktan 4'er tanesi, taşkın riskine karşı açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, aşamalı olarak açılan baraj kapaklarıyla su seviyesinin güvenli düzeyde tutulmasının hedeflendiğini, bölgede takip ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Barajlardaki su salımı dron ile de görüntülendi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
