Yapay Zeka Yanıtlıyor: Kusursuz Üretim Çağında “İnsan Hatası” İçeren El Yapımı Ürünler Daha Değerli mi Olacak?
Teknoloji hızla ilerliyor, robotlar ve yapay zekalar hayatımızın her alanına dokunuyor. Üretim artık neredeyse kusursuz, her parça aynı, her detay hesaplanmış. Peki bu durumda insan eli değmiş, minik hatalar barındıran el yapımı ürünlerin değeri ne olacak? Hani şu biraz eğri, biraz yamuk ama tam da bu yüzden “biricik” olanlar…
Her şey, yapay zekanın "fazla mükemmel" bir dünya inşa etmesiyle başladı.
Bu arayış bizi, makinelerin asla taklit edemeyeceği o "biricik hata" kavramına geri götürüyor.
Kanıtlanmış bu insani izler ise beraberinde "hikaye anlatıcılığı" gücünü getiriyor.
Zamanın bu kadar kıymetli olduğu bir denklemde, standartlaşma ise en büyük düşmanımız haline geliyor.
Bireyselliğimizi koruma arzumuz ise Japonların kadim Wabi-Sabi felsefesini dijital çağın merkezine taşıyor.
Hayatın bu doğal pürüzleri, bizi yapay zekanın soğuk mantığından uzaklaştırıp "dokunsal gerçekliğe" yaklaştırıyor.
Zanaatkarlık, dijital dünyaya karşı en asil direniş.
Sonuç olarak; evet, daha değerli olacak.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
