Depremde 115 Kişiye Mezar Olan Penta Park'ta Ailesini Kaybeden Kişi Adalet Bakanı'na Seslendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde toplam 115 kişiye mezar olan Penta Park davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi.
Penta Park Sitesi'nde eşini ve çocuklarını kaybeden F5Haber Genel Yayın Yönetmeni Sait Bilgin, müteahhidin tahliye edilmesinin ardından Adalet Bakanı'na seslenerek açık mektup yayınladı.
6 Şubat depremlerinde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edildi.
"Eşini, çocuklarını ve aynı aileden 9 canını kum gibi dağılan bir binada kaybetmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yazıyorum."
"Vinçle kaldırılmaya çalışılan betonlar kum gibi dağılıyor, içlerindeki demir kolayca sıyrılıyordu."
"Evladıma severek aldığım sarı montun, toprağın altında da olsa bize yerini göstereceğini düşünüyorduk. "
