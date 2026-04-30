Fenerbahçe Forması Giyen Mert Hakan Yandaş'a Hak Mahrumiyeti Verildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 19:06

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında kararını açıkladı. Kurul, bahis eylemleri gerekçesiyle tecrübeli futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Tahliye edildikten sonra PFDK'ya sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Nisan tarihli toplantısında aldığı kararları Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında aylarca tutuklu kaldıktan sonra 3 Nisan’da tahliye edilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, daha sonra PFDK’ya sevk edilmişti.

12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK, tecrübeli futbolcuya bahis eylemleri nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TFF’nin açıklamasında, 'Mert Hakan Yandaş’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
