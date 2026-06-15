Britney Spears – Baby One More Time: 90’lar Popunun O Dinamik ve Unutulmaz Dönemine Dönüş

Bu şarkı, Britney Spears’ın pop tarihine attığı en büyük imzalardan biri. Daha ilk notasında insanı 90’ların sonuna ışınlayan, klibiyle de hafızalara kazınan bir parça. Hem enerjik hem dramatik hem de inanılmaz akılda kalıcı. Albümün açılışı için bundan daha ikonik bir seçim zor bulunurdu.