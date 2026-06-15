Britney Spears – Baby One More Time: 90’lar Popunun O Dinamik ve Unutulmaz Dönemine Dönüş
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Bazı albümler sadece çıktığı dönemi anlatmaz, direkt o dönemin havasını üstüne taşır. Britney Spears’ın Baby One More Time albümü de tam olarak böyle; okul koridorlarından dans pistlerine, gençlik heyecanından kalp kırıklıklarına kadar 90’ların pop ruhunu capcanlı hissettiriyor. Kısacası bu liste, Britney’nin pop sahnesine nasıl güçlü bir giriş yaptığını yeniden hatırlamak için birebir.
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1. Britney Spears - ...Baby One More Time
2. (You Drive Me) Crazy
3. Sometimes
4. Soda Pop
5. Born to Make You Happy
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6. From the Bottom of My Broken Heart
7. I Will Be There
8. I Will Still Love You
9. Thinkin’ About You
10. E-Mail My Heart
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11. The Beat Goes On
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