Psikologlar Açıkladı: Dağınıklığa Asla Tahammül Edemeyen Kişilerin Tek Ortak Noktası

Birçok birey için yaşam alanını organize etmek ve temizlemek, sadece görsel bir başarı anlamı taşımıyor. Hayatın getirdiği belirsizlikler, iş yaşamındaki yoğun stres veya duygusal dalgalanmalar karşısında zihin kontrolü kaybettiğinde, fiziksel çevreyi düzenlemek bir kaçış noktası haline geliyor. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders bünyesinde yayımlanan bir araştırma, duygusal tepkiselliği yüksek olan kişilerin çevrelerindeki karmaşaya karşı çok daha hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Çevre psikolojisi alanında yapılan diğer çalışmalar da görsel dağınıklığın bilişsel yükü artırarak bireyde kaos hissi uyandırdığını doğruluyor. Bu doğrultuda yapılan her düzenleme, beyne güven ve öngörülebilirlik mesajı ileten somut bir sinyale dönüşüyor.