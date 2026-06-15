Psikologlar Açıkladı: Dağınıklığa Asla Tahammül Edemeyen Kişilerin Tek Ortak Noktası
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Kaynak: https://www.clarin.com/estados-unidos...
Ev içindeki düzen ve temizlik alışkanlıkları, modern toplumda genellikle titizlik, mükemmeliyetçilik veya kontrol tutkusu gibi kavramlarla bağdaştırılıyor. Koltuk kırlentlerini belirli bir açıyla düzeltme, tezgah üzerinde tek bir nesne dahi bırakmama ya da eşyaların konumunun değişmesine tahammül edememe gibi davranışlar, dışarıdan bakıldığında 'takıntı' olarak etiketlenebiliyor. Ancak psikoloji bilimi bu davranış kalıplarının arkasında estetik kaygılardan ziyade bireyin içsel dünyasını dengeleme ihtiyacının yattığına dikkat çekiyor.
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Fiziksel çevrede sağlanan düzen zihinsel bir sığınak işlevi görüyor
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Dış dünyadaki karmaşayla baş edemeyen zihin somut alanlara yöneliyor
Düzen ihtiyacının sağlıklı bir mekanizma mı yoksa bir sorun mu olduğu esneklik payıyla ölçülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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