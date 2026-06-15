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Psikologlar Açıkladı: Dağınıklığa Asla Tahammül Edemeyen Kişilerin Tek Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Dağınıklığa Asla Tahammül Edemeyen Kişilerin Tek Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 14:09
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Ev içindeki düzen ve temizlik alışkanlıkları, modern toplumda genellikle titizlik, mükemmeliyetçilik veya kontrol tutkusu gibi kavramlarla bağdaştırılıyor. Koltuk kırlentlerini belirli bir açıyla düzeltme, tezgah üzerinde tek bir nesne dahi bırakmama ya da eşyaların konumunun değişmesine tahammül edememe gibi davranışlar, dışarıdan bakıldığında 'takıntı' olarak etiketlenebiliyor. Ancak psikoloji bilimi bu davranış kalıplarının arkasında estetik kaygılardan ziyade bireyin içsel dünyasını dengeleme ihtiyacının yattığına dikkat çekiyor.

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Kaynak: https://www.clarin.com/estados-unidos...
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Fiziksel çevrede sağlanan düzen zihinsel bir sığınak işlevi görüyor

Fiziksel çevrede sağlanan düzen zihinsel bir sığınak işlevi görüyor

Birçok birey için yaşam alanını organize etmek ve temizlemek, sadece görsel bir başarı anlamı taşımıyor. Hayatın getirdiği belirsizlikler, iş yaşamındaki yoğun stres veya duygusal dalgalanmalar karşısında zihin kontrolü kaybettiğinde, fiziksel çevreyi düzenlemek bir kaçış noktası haline geliyor. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders bünyesinde yayımlanan bir araştırma, duygusal tepkiselliği yüksek olan kişilerin çevrelerindeki karmaşaya karşı çok daha hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Çevre psikolojisi alanında yapılan diğer çalışmalar da görsel dağınıklığın bilişsel yükü artırarak bireyde kaos hissi uyandırdığını doğruluyor. Bu doğrultuda yapılan her düzenleme, beyne güven ve öngörülebilirlik mesajı ileten somut bir sinyale dönüşüyor.

Dış dünyadaki karmaşayla baş edemeyen zihin somut alanlara yöneliyor

Dış dünyadaki karmaşayla baş edemeyen zihin somut alanlara yöneliyor

Yaşamın soyut ve kontrol edilemez sorunları karşısında bunalan bireyler, sadece bir odayı toplayarak anlık bir rahatlama ve bedensel hafifleme hissi elde edebiliyor. Zihin dış dünyadaki karmaşık tehditleri anında çözüme kavuşturamazken, masanın üzerindeki dağınıklığı dakikalar içinde ortadan kaldırarak somut bir başarı elde ediyor. Uzmanlar, her düzen severi aynı kefeye koymamak gerektiğinin altını çizerek, kimileri için bu durumun sadece bir alışkanlık, kimileri içinse sessiz bir psikolojik korunma mekanizması olduğunu belirtiyor.

Düzen ihtiyacının sağlıklı bir mekanizma mı yoksa bir sorun mu olduğu esneklik payıyla ölçülüyor

Düzen ihtiyacının sağlıklı bir mekanizma mı yoksa bir sorun mu olduğu esneklik payıyla ölçülüyor

Bu davranış kalıbındaki en kritik eşik, bireyin yaşamındaki esneklik derecesiyle anlaşılıyor. Ev içindeki düzen faaliyeti kişiye huzur veriyor, stres seviyesini düşürüyor ve günlük hayatı kolaylaştırıyorsa, bu durum son derece sağlıklı bir uyum sağlama yöntemi olarak kabul görüyor. Ancak en ufak bir dağınıklık hali bile kişide şiddetli kaygıya, öfke patlamalarına veya günlük hayatı aksatan katı ritüellere yol açıyorsa, durumun derinlemesine incelenmesi gerekiyor. Sonuç olarak, her zaman kusursuz görünen bir ev, sadece mükemmeliyetçilik arayışını değil, yaşamın karmaşası içinde kaybolan içsel dengeyi yeniden inşa etme çabasını temsil ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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