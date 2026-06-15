Liman Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var
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Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Savannah Nehri'nin derinlikleri, yaklaşık 250 yıl boyunca sakladığı askeri sırları nihayet gün yüzüne çıkardı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı dönemine tanıklık eden 17 tarihi top, yıllar süren titiz restorasyon çalışmalarının ardından ABD'nin Georgia eyaletindeki Savannah History Museum’da sergilenmek üzere gün sayıyor. Tarihin önemli kırılma noktalarını bünyesinde barındıran bu büyük keşif, sömürge döneminin askeri stratejilerine ışık tutuyor.
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Yapılan incelemeler neticesinde eserlerin yaşının ilk tahminlerden çok daha eski olduğu belirlendi
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İngiliz kuvvetlerinin liman girişini kapatmak amacıyla stratejik bir savunma hattı kurduğu anlaşılıyor
Asırlık tortulardan arındırılan askeri koleksiyon yakında müzedeki yerini alıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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