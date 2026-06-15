Liman Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Savannah Limanı’nda yürütülen derinleştirme çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan bu devasa toplar, ilk etapta Amerikan İç Savaşı dönemine ait askeri unsurlar olarak değerlendirildi. Ancak arkeologlar ve tarihçilerin detaylı incelemeleri, mevcut tahminleri değiştirerek eserlerin çok daha eski bir geçmişe, yani 1779 yılındaki çatışmalara dayandığını ortaya koydu. Bölge, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz kuvvetleri ile Amerikan ve Fransız ittifakı arasındaki en kritik muharebelerden birine sahne olmasıyla biliniyor. Nehir tabanından çıkarılan bu askeri unsurlar, dönemin taktiksel hamlelerine dair paha biçilemez kanıtlar sunuyor.