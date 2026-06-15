article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Liman Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Liman Kazısında Kazara Keşfedildi: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 11:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Savannah Nehri'nin derinlikleri, yaklaşık 250 yıl boyunca sakladığı askeri sırları nihayet gün yüzüne çıkardı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı dönemine tanıklık eden 17 tarihi top, yıllar süren titiz restorasyon çalışmalarının ardından ABD'nin Georgia eyaletindeki Savannah History Museum’da sergilenmek üzere gün sayıyor. Tarihin önemli kırılma noktalarını bünyesinde barındıran bu büyük keşif, sömürge döneminin askeri stratejilerine ışık tutuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan incelemeler neticesinde eserlerin yaşının ilk tahminlerden çok daha eski olduğu belirlendi

Yapılan incelemeler neticesinde eserlerin yaşının ilk tahminlerden çok daha eski olduğu belirlendi

Savannah Limanı’nda yürütülen derinleştirme çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan bu devasa toplar, ilk etapta Amerikan İç Savaşı dönemine ait askeri unsurlar olarak değerlendirildi. Ancak arkeologlar ve tarihçilerin detaylı incelemeleri, mevcut tahminleri değiştirerek eserlerin çok daha eski bir geçmişe, yani 1779 yılındaki çatışmalara dayandığını ortaya koydu. Bölge, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz kuvvetleri ile Amerikan ve Fransız ittifakı arasındaki en kritik muharebelerden birine sahne olmasıyla biliniyor. Nehir tabanından çıkarılan bu askeri unsurlar, dönemin taktiksel hamlelerine dair paha biçilemez kanıtlar sunuyor.

İngiliz kuvvetlerinin liman girişini kapatmak amacıyla stratejik bir savunma hattı kurduğu anlaşılıyor

İngiliz kuvvetlerinin liman girişini kapatmak amacıyla stratejik bir savunma hattı kurduğu anlaşılıyor

Tarihçilere göre bu toplar, sıradan bir gemi kazasından ziyade planlı bir askeri stratejinin parçasını oluşturuyor. 1779 yılında Fransız donanmasının Georgia kıyılarına yaklaşması üzerine harekete geçen İngiliz kuvvetleri, Savannah Limanı’nın girişini kapatmak amacıyla bazı gemileri kasıtlı olarak nehirde batırdı. Bu hamleyle düşman gemilerinin hareket alanını kısıtlamayı hedefleyen yetkililer, kenti denizden gelecek saldırılara karşı koruma altına aldı. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki bu topların bazılarının içinde hala patlamamış mühimmatın yer alması, o günkü savaşın boyutlarını gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, bu silahların bir kısmının ünlü İngiliz savaş gemisi HMS Savannah ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Asırlık tortulardan arındırılan askeri koleksiyon yakında müzedeki yerini alıyor

Asırlık tortulardan arındırılan askeri koleksiyon yakında müzedeki yerini alıyor

Nehirden çıkarılan toplam 19 toptan 17'si, Texas A&M Üniversitesi bünyesindeki koruma laboratuvarlarında koruma altına alındı. Uzman ekipler yüzeydeki asırlık tortu ve yoğun tuz tabakalarını büyük bir hassasiyetle temizledi. İncelemelerde silahların İngiliz üretimi olduğu kesinleşirken, dönemin döküm teknolojisine dair önemli veriler kayıt altına alındı. Restorasyonu başarıyla tamamlanan bu nadide koleksiyon, yakında Savannah History Museum’da çapa parçaları ve gemi çanları gibi diğer denizcilik eserleriyle birlikte sergilenmek üzere nakledildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın