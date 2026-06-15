İspanya - Yeşil Burun Adaları Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı, Şifresiz İzlenebilecek?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 1. hafta mücadelesinde dev bir karşılaşma sahne alacak. Turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından İspanya, grubun sürpriz ekibi Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geliyor. Zorlu H Grubu'nda Suudi Arabistan ve Uruguay gibi güçlü ekiplerle de yarışacak olan iki takım, turnuvaya moralli ve 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

Peki, futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte dev maça dair merak edilen tüm detaylar…