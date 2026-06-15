İspanya - Yeşil Burun Adaları Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı, Şifresiz İzlenebilecek?
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 1. hafta mücadelesinde dev bir karşılaşma sahne alacak. Turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından İspanya, grubun sürpriz ekibi Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geliyor. Zorlu H Grubu'nda Suudi Arabistan ve Uruguay gibi güçlü ekiplerle de yarışacak olan iki takım, turnuvaya moralli ve 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
Peki, futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte dev maça dair merak edilen tüm detaylar…
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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İspanya - Yeşil Burun Adaları Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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İspanya - Yeşil Burun Adaları Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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