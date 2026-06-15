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Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir?

etiket Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 14:01
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Mısır, Seattle'da kozlarını paylaşıyor. Peki, Belçika - Mısır maçı şifresiz mi, TRT 1'de mi yayınlanacak? 

İşte Mısır ile Belçika arasındaki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta mücadelesi, 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. ABD'nin Seattle şehrinde bulunan ünlü Lumen Field (Seattle Stadı) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dünya Kupası heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi netleşti. Belçika - Mısır maçı, TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

  • Maçın Adı: Belçika - Mısır

  • Tarih: 15 Haziran Pazartesi

  • Saat: 22.00 (TSİ)

  • Stadyum: Lumen Field (Seattle Stadı)

  • Yayıncı Kanal: TRT 1 (Şifresiz)

Belçika - Mısır Muhtemel 11’ler

Belçika - Mısır Muhtemel 11’ler

Dev karşılaşma öncesinde teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen stratejik kadrolar şu şekilde:

Belçika: Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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