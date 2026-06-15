Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir?
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Belçika - Mısır Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Belçika - Mısır Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Belçika - Mısır Muhtemel 11’ler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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