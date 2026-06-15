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8-14 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

8-14 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 11:14
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8-14 Haziran haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting performansları belli oldu. Haftanın en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde sıralandı. Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü dönemde ekranda kalan yapımlar izleyicilerden ilgi görmeye devam etti. Bazı diziler üç kategoride de üst sıralarda yer almayı başarırken, bazı yapımlar ise belirli gruplarda öne çıktı.

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Total grubunda haftanın lideri Daha 17 oldu.

Total grubunda haftanın lideri Daha 17 oldu.

Dizi 7.70 reyting alarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 5.66 reytingle Güller ve Günahlar bulunurken üçüncü sırada ise 5.18 reytingle A.B.İ. yer aldı. Dördüncü basamakta 5.12 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı kendine yer buldu. Listenin beşinci sırasında ise 4.72 reytingle Eşref Rüya yer aldı.

AB grubunda da ilk sırada Daha 17 vardı. Dizi bu kategoride 6.39 reyting elde etti. İkinci sıraya 3.92 reytingle Eşref Rüya yerleşti. Üçüncü sırada 3.73 reytingle Güller ve Günahlar bulunurken dördüncü sırada Mehmed: Fetihler Sultanı yer aldı. Dizinin aldığı reyting 3.43 olarak kaydedildi. Beşinci sırada ise 3.37 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı.

ABC1 kategorisinde de zirve değişmedi. Daha 17, 6.98 reytingle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. İkinci sırada 4.82 reytingle Eşref Rüya bulunurken üçüncü sırada 4.70 reyting alan Güller ve Günahlar yer aldı. Dördüncü basamağa 4.52 reytingle Mehmed: Fetihler Sultanı çıktı. Beşinci sırada ise 4.43 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı kendine yer buldu.

İşte 8-14 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerinin sıralaması…

İşte 8-14 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerinin sıralaması…

Total

Daha 17 | 7.70

Güller ve Günahlar | 5.66

A.B.İ. | 5.18

Halef: Köklerin Çağrısı | 5.12

Eşref Rüya | 4.72

AB

Daha 17 | 6.39

Eşref Rüya | 3.92

Güller ve Günahlar | 3.73

Mehmed: Fetihler Sultanı | 3.43

Halef: Köklerin Çağrısı | 3.37

ABC1

Daha 17 | 6.98

Eşref Rüya | 4.82

Güller ve Günahlar | 4.70

Mehmed: Fetihler Sultanı | 4.52

Halef: Köklerin Çağrısı | 4.43

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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