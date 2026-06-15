8-14 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
8-14 Haziran haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting performansları belli oldu. Haftanın en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde sıralandı. Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü dönemde ekranda kalan yapımlar izleyicilerden ilgi görmeye devam etti. Bazı diziler üç kategoride de üst sıralarda yer almayı başarırken, bazı yapımlar ise belirli gruplarda öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Total grubunda haftanın lideri Daha 17 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 8-14 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerinin sıralaması…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın