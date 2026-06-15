8-14 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Dizi 7.70 reyting alarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 5.66 reytingle Güller ve Günahlar bulunurken üçüncü sırada ise 5.18 reytingle A.B.İ. yer aldı. Dördüncü basamakta 5.12 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı kendine yer buldu. Listenin beşinci sırasında ise 4.72 reytingle Eşref Rüya yer aldı.

AB grubunda da ilk sırada Daha 17 vardı. Dizi bu kategoride 6.39 reyting elde etti. İkinci sıraya 3.92 reytingle Eşref Rüya yerleşti. Üçüncü sırada 3.73 reytingle Güller ve Günahlar bulunurken dördüncü sırada Mehmed: Fetihler Sultanı yer aldı. Dizinin aldığı reyting 3.43 olarak kaydedildi. Beşinci sırada ise 3.37 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı.

ABC1 kategorisinde de zirve değişmedi. Daha 17, 6.98 reytingle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. İkinci sırada 4.82 reytingle Eşref Rüya bulunurken üçüncü sırada 4.70 reyting alan Güller ve Günahlar yer aldı. Dördüncü basamağa 4.52 reytingle Mehmed: Fetihler Sultanı çıktı. Beşinci sırada ise 4.43 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı kendine yer buldu.