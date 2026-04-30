article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten 4 Kanal ve 3 Dijital Platforma Ceza Yağdı! Yaptırım Uygulanan Film ve Diziler Yayından Kaldırılacak

RTÜK
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2026 - 15:33

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından ekranlarda şiddet unsurlarının azaltılmasına karar verildi. Pek çok sahnesi revize edilen ve hatta yayınlanmayan dizilerin ardından RTÜK 4 kanala ve 3 dijital platforma ceza yağdırdı.

Kaynak: RTÜK Üyesi Tuncay Keser

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, A.B.İ. gibi dizileri doğrudan etkileyen şiddet filtresi kararı uygulamaya geçti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda yayınlanan dizi ve içeriklerde şiddet dozajının kontrol altına alınması gerekliliği vurgulanmıştı. Pek çok büyük şirket ise şiddet içeren dizilere reklam vermeyeceğini açıklamıştı.

Revize edilen ve hatta sahneleri yayınlanmayan dizilere ilk şiddet cezası yağdı!

RTÜK üyesi Tuncay Keser, X hesabından RTÜK'ün verdiği cezaları şu ifadelerle açıkladı:

Halk TV ve SZC TV’ye eleştiri sınırlarının aşıldığı, Kanal D, NOW TV, PRİME VİDEO, NETFLİX ve HBO MAX’a “yoğun şiddet” gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

Halk TV’ye; “Sansürsüz” programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in siyasi tutumu ve eğitimde izlediği politikalara yönelik ifadeleri, sunucu müdahalesi bulunmasına rağmen, eleştiri sınırını aştığı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 2,

SZC TV’ye; “Nokta Atışı” programında TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Meclisi itibarsızlaştırmasının bu kadar böyle boş işler müdürü gibi oradaki piyonları aracılığıyla iş gördürmesinin sebebinin de açıkçası bu olduğunu düşünüyorum.” ve “… işi mi yok bu devletin? …sadece ne hikmetse sadece kullananları alıyor. Bir tane de torbacı al ya. Hadi bir tane da baron al. Bir tane de uyuşturucu baronu al… Yok. Onlardan yok.” ifadelerinin, devlet kurumlarını küçük düşürdüğü ve eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Yaptırım kararlarına; siyasi tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkını daralttığı, ayrıca AYM ve AİHM’in, kamu kurumları ve siyasetçiler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünü genişleten, 'incitici, abartılı, kışkırtıcı, rahatsız edici' nitelikteki ifadeleri de koruma altına alan içtihatlarına aykırı olduğu görüşüyle karşı oy kullandım.

Yoğun şiddet içeren sahnelerle 'Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle;

Kanal D’ye; Eşref Rüya dizisinin 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihli bölümleri için yüzde 2,

NOW TV’ye Yeraltı dizisinin 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihli bölümleri için yüzde 2,

NETFLİX’e Trigger dizisi (6. bölümü),

Prime Video’ya Gangs of Lagos (Lagos Çeteleri) filmi, HBO MAX’a Altın Çocuk dizisi (1’inci sezon 4’üncü bölüm ve 2’nci sezon 4’üncü bölüm) için yüzde 2’şer idari para cezası verildi. Ayrıca dijital platformlardaki yaptırım uygulanan film ve diziler katalogdan da çıkarılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
9
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın