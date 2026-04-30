RTÜK'ten 4 Kanal ve 3 Dijital Platforma Ceza Yağdı! Yaptırım Uygulanan Film ve Diziler Yayından Kaldırılacak

RTÜK üyesi Tuncay Keser, X hesabından RTÜK'ün verdiği cezaları şu ifadelerle açıkladı:

Halk TV ve SZC TV’ye eleştiri sınırlarının aşıldığı, Kanal D, NOW TV, PRİME VİDEO, NETFLİX ve HBO MAX’a “yoğun şiddet” gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

Halk TV’ye; “Sansürsüz” programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in siyasi tutumu ve eğitimde izlediği politikalara yönelik ifadeleri, sunucu müdahalesi bulunmasına rağmen, eleştiri sınırını aştığı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 2,

SZC TV’ye; “Nokta Atışı” programında TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Meclisi itibarsızlaştırmasının bu kadar böyle boş işler müdürü gibi oradaki piyonları aracılığıyla iş gördürmesinin sebebinin de açıkçası bu olduğunu düşünüyorum.” ve “… işi mi yok bu devletin? …sadece ne hikmetse sadece kullananları alıyor. Bir tane de torbacı al ya. Hadi bir tane da baron al. Bir tane de uyuşturucu baronu al… Yok. Onlardan yok.” ifadelerinin, devlet kurumlarını küçük düşürdüğü ve eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Yaptırım kararlarına; siyasi tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkını daralttığı, ayrıca AYM ve AİHM’in, kamu kurumları ve siyasetçiler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünü genişleten, 'incitici, abartılı, kışkırtıcı, rahatsız edici' nitelikteki ifadeleri de koruma altına alan içtihatlarına aykırı olduğu görüşüyle karşı oy kullandım.

Yoğun şiddet içeren sahnelerle 'Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle;

Kanal D’ye; Eşref Rüya dizisinin 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihli bölümleri için yüzde 2,

NOW TV’ye Yeraltı dizisinin 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihli bölümleri için yüzde 2,

NETFLİX’e Trigger dizisi (6. bölümü),

Prime Video’ya Gangs of Lagos (Lagos Çeteleri) filmi, HBO MAX’a Altın Çocuk dizisi (1’inci sezon 4’üncü bölüm ve 2’nci sezon 4’üncü bölüm) için yüzde 2’şer idari para cezası verildi. Ayrıca dijital platformlardaki yaptırım uygulanan film ve diziler katalogdan da çıkarılacak.