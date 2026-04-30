Final İddiaları Konuşulmaya Başlandı: Atv'nin Sevilen Dönem Dizisi 1 Reytinge Düştü!

Merve Ersoy
30.04.2026 - 14:19

Sezon finali yaklaşırken Atv'de yayınlanan Kuruluş Orhan'ın aldığı reyting gündem oldu. Dün akşam yayınlanan bölümüyle AB kategorisinde 1 reytinge düşen dizinin final mi yapacağı yoksa devam mı edeceği konuşuluyor.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Özçivit'in ardından dizinin kadrosu ve ismi değişmişti.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Orhan ise beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Sezon boyunca zirveyi göremeyen Kuruluş Orhan'ın aynı gücü yakalayamaması sık sık izleyiciler tarafından dile getirilmeye başlandı.

Kuruluş Orhan dün akşam yayınlanan bölümüyle en düşük reytinglerini aldı.

Total'de 2.82, AB'de 1.73 ve ABC1'de 2.61 reyting alan Kuruluş Orhan üç kategoride de ilk 10'a giremedi. 11. sırada yer alan Kuruluş Orhan'ın final iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dizinin 27. bölümde final yapabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
