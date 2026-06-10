Bahçenize Bir Tane Dikin: Yılanlar ve Fareler Evinizin Yolunu Unutacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, bahçeli evlerde veya zemin katlarda yaşayanların en büyük endişelerinden biri de yılanlar ve istenmeyen haşereler oluyor. Ekosistemin önemli bir parçası olsalar da evimizin çevresinde yılan görmek birçoğumuz için korkutucu bir deneyim. Ancak uzmanlar, bu canlılara zarar vermeden, tamamen doğal ve estetik bir yöntemle onları evinizden uzak tutmanın yolunu açıkladı: Tulbaghia violacea (Toplum Sarımsağı / Yabani Sarımsak).
Bahçenize veya balkonunuza dikeceğiniz bu özel bitki, yaydığı koku sayesinde yılanlar, fareler ve böcekler için aşılması imkansız doğal bir barikat oluşturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk arasında "Toplum Sarımsağı" veya "Yabani Sarımsak" olarak bilinen Tulbaghia violacea, aslında sarımsak ailesiyle doğrudan akraba değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu bitkiyi evlerde popüler kılan en büyük özelliklerinden biri de neredeyse hiç bakım istememesi.
Zararsız yılanlar bile kendilerini tehlikede hissettiklerinde savunma amaçlı ısırabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın