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Bahçenize Bir Tane Dikin: Yılanlar ve Fareler Evinizin Yolunu Unutacak

Bahçenize Bir Tane Dikin: Yılanlar ve Fareler Evinizin Yolunu Unutacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 20:39
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Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, bahçeli evlerde veya zemin katlarda yaşayanların en büyük endişelerinden biri de yılanlar ve istenmeyen haşereler oluyor. Ekosistemin önemli bir parçası olsalar da evimizin çevresinde yılan görmek birçoğumuz için korkutucu bir deneyim. Ancak uzmanlar, bu canlılara zarar vermeden, tamamen doğal ve estetik bir yöntemle onları evinizden uzak tutmanın yolunu açıkladı: Tulbaghia violacea (Toplum Sarımsağı / Yabani Sarımsak).

Bahçenize veya balkonunuza dikeceğiniz bu özel bitki, yaydığı koku sayesinde yılanlar, fareler ve böcekler için aşılması imkansız doğal bir barikat oluşturuyor.

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Halk arasında "Toplum Sarımsağı" veya "Yabani Sarımsak" olarak bilinen Tulbaghia violacea, aslında sarımsak ailesiyle doğrudan akraba değil.

Halk arasında "Toplum Sarımsağı" veya "Yabani Sarımsak" olarak bilinen Tulbaghia violacea, aslında sarımsak ailesiyle doğrudan akraba değil.

Ancak bitkinin yaprakları ve çiçek sapları, ezildiğinde veya rüzgarda sallandığında ortama yoğun bir sarımsak kokusu yayıyor. İnsan burnunu rahatsız etmeyen bu koku, koku duyuları son derece hassas olan yılanlar ve kemirgenler için tam bir kaçış sebebi yaratıyor.

Üstelik bu bitki sadece koruma sağlamakla kalmıyor; açtığı pembe ve mor lavanta renkli çiçekleriyle bahçenize veya balkonunuza harika bir estetik görünüm kazandırıyor.

Bu bitkiyi evlerde popüler kılan en büyük özelliklerinden biri de neredeyse hiç bakım istememesi.

Bu bitkiyi evlerde popüler kılan en büyük özelliklerinden biri de neredeyse hiç bakım istememesi.

Hızlı büyüyen ve soğanlı bir yapıya sahip olan bitki, kuraklığa karşı son derece dayanıklı. Bahçelerde kenar bitkisi, kaya bahçesi süsü veya yer örtücü olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Saksıda, balkonda yetiştirmek için de oldukça ideal bir seçenek sunuyor.

Zararsız yılanlar bile kendilerini tehlikede hissettiklerinde savunma amaçlı ısırabiliyor.

Zararsız yılanlar bile kendilerini tehlikede hissettiklerinde savunma amaçlı ısırabiliyor.

Yılanları öldürmeden veya onlara kimyasal maddelerle zarar vermeden yaşam alanınızdan uzak tutmak, doğanın dengesini korumak açısından da büyük önem taşıyor. Tulbaghia violacea, bir yandan yılanları ve böcekleri evinizden uzak tutarken, diğer yandan arı ve kelebek gibi faydalı tozlayıcıları bahçenize çekerek biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor. Evinizi güvenli bir limana dönüştürmek için tek yapmanız gereken, bu mor çiçekli mucizeye balkonunuzda yer açmak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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