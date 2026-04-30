Seda Selek Halk TV'ye Veda Etti: "Son Derece Haklı Gerekçelerim Var"

Hafta içi her gün sunduğu 'Neden-Sonuç' isimli programının sonunda programa ve kanala veda eden Seda Selek, ''Halk TV ekranlarındaki son günüm. Bir karar aldım. 2 sene önce de yaşanmıştı benzer bir şey ama şartlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var. Bugün son yayınımı yapıyorum. Burada 5 yılım dolmak üzere. A'dan Z'ye her birimde çalışan arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Yayın ortağım Mehmet Tezkan'a da teşekkür ediyorum bana kattıkları ve öğrettikleri için. Işın Eliçin de bu dönem katıldı ve renk kattı. Bazı kararlar ve sonlar kaçınılmaz oluyor.' açıklamasında bulundu.