Seda Selek Halk TV'ye Veda Etti: "Son Derece Haklı Gerekçelerim Var"

Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2026 - 14:32

Halk TV’de hafta içi her sabah “Neden-Sonuç” programını sunan Seda Selek, bugünkü yayınının sonunda kanaldan ayrıldığını açıkladı. Selek yaptığı açıklamada, 'Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var' dedi.

TGRT Haber, TV8 ve Haber Global kanallarında da sunuculuk ve moderatörlük yapan Seda Selek, bugünkü yayınının sonunda Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Hafta içi her gün sunduğu 'Neden-Sonuç' isimli programının sonunda programa ve kanala veda eden Seda Selek, ''Halk TV ekranlarındaki son günüm. Bir karar aldım. 2 sene önce de yaşanmıştı benzer bir şey ama şartlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var. Bugün son yayınımı yapıyorum. Burada 5 yılım dolmak üzere. A'dan Z'ye her birimde çalışan arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Yayın ortağım Mehmet Tezkan'a da teşekkür ediyorum bana kattıkları ve öğrettikleri için. Işın Eliçin de bu dönem katıldı ve renk kattı. Bazı kararlar ve sonlar kaçınılmaz oluyor.' açıklamasında bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
