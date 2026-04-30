1 Mayıs 2026 Hangi Yollar Kapalı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 14:46

1 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir kapalı yollar listesi belli oldu; Taksim, Beşiktaş ve Tandoğan çevresinde ulaşım kısıtlamaları sabah saatlerinde başladı. Vatandaşlar '1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı?' ve 'Otobüsler, metrobüsler bugün çalışıyor mu?' sorularına yanıt ararken, Valilikten son dakika kapalı metro durakları açıklaması geldi. M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonları devre dışı bırakılırken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi konusu da netleşti. İstanbul'da İETT otobüsleri Cumartesi tarifesiyle hizmet verirken, metrobüs seferleri yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor. İzmir Gündoğdu ve Ankara Anadolu Meydanı güzergâhlarını kullanacak sürücülerin güncel trafik yol durumu ve alternatif yolları kontrol etmesi önemle duyuruldu.

1 Mayıs 2026 İstanbul’da Hangi Yollar Kapalı? Alternatif Güzergahlar Nerede?

İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde ulaşım kısıtlamasına gidildi. 1 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar şunlardır:

  • Taksim Meydanı tüm giriş ve çıkışlar,

  • Sıraselviler Caddesi,

  • İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar,

  • Şişhane bağlantı yolları,

  • Kabataş çevresi ve bağlantı noktaları,

  • Barbaros Bulvarı’nın belirli bölümleri.

Sürücülerin bu hatlar yerine alternatif güzergâhları kullanmaları ve Beşiktaş-Beyoğlu hattındaki yoğunluğu dikkate almaları öneriliyor.

1 Mayıs’ta Metro ve Metrobüs Çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta Kapalı Metro Durakları Hangileri?

İstanbul'da toplu taşıma hizmetleri devam etse de güvenlik gerekçesiyle bazı kritik istasyonlar işletmeye kapatılmıştır. İşte 1 Mayıs kapalı metro durakları ve sefer detayları:

M2 Yenikapı–Hacıosman Hattı Düzenlemesi

M2 Metro hattında ulaşım devam etmekle birlikte, Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmet dışıdır. Trenler bu duraklarda durmadan yollarına devam etmektedir.

Füniküler ve Vapur Seferleri

  • F1 Kabataş–Taksim Füniküler Hattı: Seferler tamamen durdurulmuştur.

  • Şehir Hatları: Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinde sefer planlamalarında geçici düzenlemeler yapılmıştır. Bazı hatlarda aksamalar yaşanabilir.

1 Mayıs’ta Otobüs, Metrobüs ve Tramvay Çalışıyor mu?

Vatandaşların en çok merak ettiği '1 Mayıs’ta otobüsler çalışıyor mu?' sorusu için İETT ve diğer kurumlar çalışma takvimini paylaştı:

  • İETT Otobüsleri: 1 Mayıs resmi tatil olduğu için otobüsler Cumartesi tarifesi ile hizmet vermektedir.

  • Metrobüs Hattı: Metrobüs seferleri kesintisiz olarak hafta içi tarifesiyle çalışmaya devam etmektedir; ancak bazı duraklarda yoğunluğa göre anlık düzenlemeler yapılabilir.

  • Tramvay Seferleri: Tramvay hatları da Cumartesi tarifesine göre çalışmaktadır.

  • Ücretsiz Ulaşım: 1 Mayıs 2026 Cuma günü, İstanbul genelindeki kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için toplu taşıma araçlarının büyük bölümü ücretsiz hizmet vermektedir.

Ankara ve İzmir 1 Mayıs Kapalı Yollar Listesi

Miting ve kutlamaların adresi olan diğer büyükşehirlerde de trafik akışı yeniden düzenlendi.

Ankara’da 1 Mayıs'ta Trafiğe Kapalı Yollar

Başkent Ankara’da kutlamaların merkezi olan Tandoğan (Anadolu) Meydanı çevresi trafiğe kapatıldı. Ayrıca;

  • GMK Bulvarı,

  • Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bazı bölümlerde araç geçişine izin verilmemektedir.

İzmir’de 1 Mayıs'ta Trafiğe Kapalı Yollar

İzmir'de ise sahil şeridi ve meydanlar öncelikli olmak üzere şu bölgeler trafiğe kapatıldı:

  • Gündoğdu Meydanı,

  • Kordon hattı,

  • Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılmış durumdadır.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
