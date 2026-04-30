1 Mayıs 2026 Hangi Yollar Kapalı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

1 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir kapalı yollar listesi belli oldu; Taksim, Beşiktaş ve Tandoğan çevresinde ulaşım kısıtlamaları sabah saatlerinde başladı. Vatandaşlar '1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı?' ve 'Otobüsler, metrobüsler bugün çalışıyor mu?' sorularına yanıt ararken, Valilikten son dakika kapalı metro durakları açıklaması geldi. M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonları devre dışı bırakılırken, 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi konusu da netleşti. İstanbul'da İETT otobüsleri Cumartesi tarifesiyle hizmet verirken, metrobüs seferleri yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor. İzmir Gündoğdu ve Ankara Anadolu Meydanı güzergâhlarını kullanacak sürücülerin güncel trafik yol durumu ve alternatif yolları kontrol etmesi önemle duyuruldu.