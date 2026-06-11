Evdeki Favori Eşyan Ne?
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Evde bazı eşyalar vardır, sadece eşya değildir ya… Günün sonunda yanına kıvrıldığın koltuk, elinden düşmeyen kupa, odanın havasını değiştiren küçük bir detay… Hangisi sana “tamam, burası benim yuvam” hissini veriyor?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evde en çok vakit geçirmekten keyif aldığın oda hangisi?
2. Diyelim ki, yeni bir eve taşındın. İlk alacağın eşya hangisi olur?
3. Evde rahatlık senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!
4. Bir odanı baştan yaratma şansın olsa hangisini seçerdin?
5. Diyelim ki yeni bir ev aldın, dekorasyonu tamamen sen mi yaparsın yoksa bir iç mimara mı bırakırsın?
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6. Söyle bakalım, ev temizliği konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun?
7. Evde konfor senin için şıklıktan daha önemli mi?
8. Son olarak, evde seni en çok rahatlatan an hangisi?
Kahve makinası!
Ütü!
Dikey süpürge!
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