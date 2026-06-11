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Evdeki Favori Eşyan Ne?

etiket Evdeki Favori Eşyan Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 11:31
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Evde bazı eşyalar vardır, sadece eşya değildir ya… Günün sonunda yanına kıvrıldığın koltuk, elinden düşmeyen kupa, odanın havasını değiştiren küçük bir detay… Hangisi sana “tamam, burası benim yuvam” hissini veriyor? 

Hadi teste gel, beraber öğrenelim👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Evde en çok vakit geçirmekten keyif aldığın oda hangisi?

2. Diyelim ki, yeni bir eve taşındın. İlk alacağın eşya hangisi olur?

3. Evde rahatlık senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!

4. Bir odanı baştan yaratma şansın olsa hangisini seçerdin?

5. Diyelim ki yeni bir ev aldın, dekorasyonu tamamen sen mi yaparsın yoksa bir iç mimara mı bırakırsın?

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6. Söyle bakalım, ev temizliği konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun?

7. Evde konfor senin için şıklıktan daha önemli mi?

8. Son olarak, evde seni en çok rahatlatan an hangisi?

Kahve makinası!

Kahve makinası!

Senin evdeki mutlak favorin kesinlikle kahve makinesi; Cafe Aromis, çünkü güne enerjik başlamak senin için bir zorunluluk! Hayatın temposuna ayak uydurmak ve zihnini berrak tutmak için o taze kahve kokusuna daima ihtiyaç duyuyorsun. Pratikliğe ve hıza önem veren yapın, tek tuşla mükemmel lezzete ulaşmayı vazgeçilmez kılıyor. Kısacası, senin için ev demek, o huzur veren kahve aromasının yayıldığı yer demek. Çok da haklısın öyle düşünmekte :)

Ütü!

Ütü!

Evdeki favori eşyan ütü! Çünkü sen dağınıklığı ve kırışıklığı görünce içi rahat etmeyenlerdensin. Ütü yapmak çoğu kişiye sıkıcı gelebilir ama sen o son dokunuşun verdiği toparlanmış hissi seviyorsun. Philips Azur 8000’in güçlü buhar performansı da tam bu noktada ilgini çekerdi; inatçı kırışıklıklarla uzun uzun uğraşmak yerine işi daha pratik hale getirmek kulağa oldukça güzel geliyor. Bir de kumaşlara zarar verme korkusu olmadan rahatça ütü yapabilmek var tabii, o da ayrı konfor. Kısacası senin favori eşyan, her şeyi bir tık daha özenli gösteren ütü.

Dikey süpürge!

Dikey süpürge!

Evdeki favori eşyan Philips AquaTrio 9000! Çünkü sen temizliği uzatmayı değil, pratikçe halletmeyi sevenlerdensin! Rutin işler seni boğsun istemiyorsun; süpürme, silme ve yerdeki küçük kazaları tek seferde toparlama fikri tam sana göre. Düzeni seviyorsun ama bunun için bütün enerjini harcamak da istemiyorsun; ev hızlıca ferahlasın, sen de kendine zaman ayırabilesin istiyorsun. Kısacası senin için temizlik saatlerce uğraşılacak bir mesele olmamalı. Bu sebeple favorin baştan belli!

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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