1 Mayıs’ta Kargolar Açık mı Kapalı mı? PTT, Aras, Yurtiçi, DHL ve Sürat Kargo Çalışacak mı?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 14:32

1 Mayıs yaklaşırken kargo durumu yeniden gündeme geldi. Gönderi yapacak olanlar planını buna göre şekillendiriyor. Sipariş bekleyenler teslimat tarihini kontrol ediyor. Resmi tatil kapsamında pek çok kurum kapalı olacak. Kargo firmalarının çalışma durumu ise ayrı ayrı araştırılıyor.

1 Mayıs'ta Kargolar Açık mı Kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında resmi tatil uygulanıyor. Kamu kurumlarıyla birlikte pek çok iş yeri hizmet vermiyor. Kargo şirketleri tarafında da benzer tablo görülüyor. Genel uygulamaya göre şubeler kapalı oluyor ve dağıtım yapılmıyor.

Bazı firmalarda sınırlı personel bulunabiliyor ancak aktif gönderi teslimatı gerçekleşmiyor. Bu nedenle paket gönderimi planlayanların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması gerekiyor. Teslimat bekleyenler tarafında ise gönderilerin büyük kısmı tatil sonrasına sarkıyor. Süreç çoğunlukla ilk iş günü itibarıyla yeniden başlıyor.

1 Mayıs Cuma PTT, Aras, Yurtiçi, Sürat, DHL Kargo Çalışıyor mu?

  • Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Cuma günü tüm birimler kapalı olacak.

  • Aras Kargo: Resmi tatil nedeniyle tüm şubelerde hizmet verilmeyecek.

  • DHL Kargo: 1 Mayıs kapsamında hizmet sunulmayacak.

  • Sürat Kargo: Şubeler kapalı olacak, dağıtım yapılmayacak.

  • PTT Kargo: Şubelerde işlem yapılmayacak, dağıtım ve teslimat gerçekleştirilmeyecek.

Diğer yandan dağıtım firmaları tarafında da benzer durum geçerli. Hepsijet, Trendyol Express ve benzeri hizmetlerde teslimatlar genellikle tatil sonrasına kalıyor. Güncel değişiklikler olabileceği için gönderi yapılacak firmanın müşteri hizmetlerinden bilgi alınması öneriliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
