1 Mayıs’ta Kargolar Açık mı Kapalı mı? PTT, Aras, Yurtiçi, DHL ve Sürat Kargo Çalışacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında resmi tatil uygulanıyor. Kamu kurumlarıyla birlikte pek çok iş yeri hizmet vermiyor. Kargo şirketleri tarafında da benzer tablo görülüyor. Genel uygulamaya göre şubeler kapalı oluyor ve dağıtım yapılmıyor.

Bazı firmalarda sınırlı personel bulunabiliyor ancak aktif gönderi teslimatı gerçekleşmiyor. Bu nedenle paket gönderimi planlayanların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması gerekiyor. Teslimat bekleyenler tarafında ise gönderilerin büyük kısmı tatil sonrasına sarkıyor. Süreç çoğunlukla ilk iş günü itibarıyla yeniden başlıyor.