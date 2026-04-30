1 Mayıs'ta Hastaneler ve Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? Sağlık Ocakları Hizmet Veriyor mu?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki poliklinikler kapalıdır. Bu tarihte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamaz ve rutin muayene işlemleri gerçekleştirilmez.

1 Mayıs'ta Acil Servisler Hizmet Veriyor mu?

Evet. Resmi tatiller de dahil olmak üzere hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder. Beklenmedik sağlık sorunları ve acil müdahale gerektiren durumlarda tüm hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz.