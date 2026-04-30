1 Mayıs'ta Hastaneler ve Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? Sağlık Ocakları Hizmet Veriyor mu?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 14:33

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer almaktadır. Resmi tatil olması sebebiyle, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sağlık hizmetlerinin durumu geliyor. '1 Mayıs'ta hastaneler çalışıyor mu?' veya 'Bugün eczaneler açık mı?' gibi soruları Google'da üst sıralarda yer almaya başladı.

1 Mayıs'ta Hastaneler (Poliklinikler) Açık mı?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki poliklinikler kapalıdır. Bu tarihte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamaz ve rutin muayene işlemleri gerçekleştirilmez.

1 Mayıs'ta Acil Servisler Hizmet Veriyor mu?

Evet. Resmi tatiller de dahil olmak üzere hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder. Beklenmedik sağlık sorunları ve acil müdahale gerektiren durumlarda tüm hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz.

1 Mayıs'ta Eczaneler Çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta normal çalışma düzenindeki eczaneler kapalıdır. Eczacılar Odası tarafından belirlenen resmi tatil prosedürü gereğince, bu tarihte yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

1 Mayıs Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?

İlacınızı temin etmek için size en yakın nöbetçi eczaneyi şu yöntemlerle bulabilirsiniz:

  • e-Devlet Üzerinden: Sağlık Bakanlığı'nın 'TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama' hizmetini kullanarak.

  • Eczacı Odaları Web Siteleri: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası internet sitesine girerek güncel listeyi görüntüleyebilirsiniz.

  • Kapalı Eczane Vitrinleri: Kapalı olan eczanelerin camlarında o günün nöbetçi eczanelerinin adres ve telefon bilgileri mutlaka asılıdır.

1 Mayıs'ta Sağlık Ocakları (Aile Hekimlikleri) Açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri (halk arasındaki adıyla Sağlık Ocakları) resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta sağlık ocakları tamamen kapalıdır. Reçete yazdırma, aşı veya rapor işlemleri için bir sonraki iş gününü beklemeniz gerekmektedir.

1 Mayıs'ta Özel Hastaneler Açık mı?

Özel hastanelerin acil servisleri tıpkı devlet hastaneleri gibi kesintisiz hizmet verir. Ancak özel hastanelerin poliklinik çalışma durumları hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastaneler sınırlı sayıda doktorla poliklinik hizmeti sunarken, bazıları tamamen kapalı olabilir. Mağduriyet yaşamamak için gitmeden önce mutlaka ilgili özel hastanenin çağrı merkezini aramanız tavsiye edilir.

1 Mayıs'ta Diş Hastaneleri ve Poliklinikleri Açık Mı?

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ile diş hastanelerinin normal poliklinikleri 1 Mayıs'ta kapalıdır. Ancak bu merkezlerin acil nöbetçi klinikleri şiddetli diş ağrısı, travma veya kanama gibi acil vakalar için açık bulundurulur.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
