1 Mayıs'ta Bankalar, Noterler Açık mı? 1 Mayıs Banka ve Noter Çalışma Saatleri 2026

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde Resmi Tatil statüsündedir. Dolayısıyla okullar başta olmak üzere resmi kurumlar kapalıdır. Bu sene 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen 1 Mayıs tatili sebebiyle öğrenciler ve çalışanlar 3 gün boyunca tatil yapacak.

Peki 1 Mayıs'ta noterler ve bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?

1 Mayıs Resmi Tatil mi, Kaç Gün Tatil?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde resmi tatildir. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur. Okullarda 1 Mayıs tarihinde tatil yapılır.

Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda hafta sonu tatiliyle 1 Mayıs tatili birleşiyor ve 3 gün tatil yapılıyor.

1 Mayıs'ta Noterler Çalışıyor mu?

1 Mayıs 2026 Cuma günü noterler kapalı olacak. Noterler, 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil statüsünde olduğu için noterler, bankalar ve diğer kamu kurumları ile birlikte kapalı olacak. Bu nedenle noter onaylı bir işlem yapmanız gerekiyorsa bu işlemin 3 gün boyunca yapılamayacağını unutmayın.

Noterler, 4 Mayıs Pazartesi günü tekrar açılacak. 

Noterler Kaça Kadar Açık?

2026 yılı genel çalışma saatleri:

  • Hafta İçi (Pazartesi - Cuma): 09:00 – 17:30

  • Öğle Arası: 12:30 – 13:30 

  • Cumartesi - Pazar: Nöbetçi noterler (Belirli saatlerde)

1 Mayıs'ta Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu?

1 Mayıs tarihinde bankalar kapalı olacak. Bankalar, resmi tatillerde hizmet vermez ve dolayısıyla 1 Mayıs'ta da bankalarda işlem yapılmayacak. Müşteriler yalnızca havale ve FAST işlemleri gerçekleştirebilecek. Bankalar normal çalışma saatlerine 4 Mayıs Pazartesi günü dönecek.

1 Mayıs Özel Sektöre Resmi Tatil mi?

2009 yılından bu yana resmi tatil takviminde yer alan 1 Mayıs'ta kamu kurumları başta olmak üzere birçok özel sektör kuruluşu da hizmetlerine ara verir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
