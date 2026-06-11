Linkin Park’ın "Hybrid Theory" Albümüyle İçimizdeki Ergeni Uyandırın!
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Göz kalemleri çekildiyse, bol pantolonlar gardıroptan çıkarıldıysa ve sol bilekteki o siyah terliksi bileklikler hazırsa zaman makinesine bağlıyoruz! Yıl 2000. Milenyuma girmişiz, dünya batacak falan deniyor ama bizim asıl derdimiz çok başka: Odadaki müzik setinden yükselen o efsanevi çizilme (scratch) sesi ve ardından gelen 'It starts with one...'
Linkin Park’ın hayatımızı kalbinden vuran, müzik tarihini kökünden değiştiren ve dürüst olalım, içimizdeki o tatlı öfkeli ergeni bugün bile anında ayağa kaldıran Hybrid Theory albümünün tozlu sayfalarını açıyoruz.
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Girişindeki o ilk saniyeyle bizi hipnotize eden "Papercut"
Dünyanın en haklı isyanı: "One Step Closer"
Walkman'ın pillerini bitiren efsane: "With You"
Klasiğin tanımı, Spotify’ın altını üstüne getiren: "In the End"
Sadece gerçek fanların ciğerini dağlayan "Crawling" parçası
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Albümün gizli kahramanı: "Runaway"
"Points of Authority" ve o dönem için devrim niteliği taşıyan klibi.
26 yıl geçse de asla yaşlanmayan ve Chester'ı özleten saf enerji
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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