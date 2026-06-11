Linkin Park’ın "Hybrid Theory" Albümüyle İçimizdeki Ergeni Uyandırın!

Göz kalemleri çekildiyse, bol pantolonlar gardıroptan çıkarıldıysa ve sol bilekteki o siyah terliksi bileklikler hazırsa zaman makinesine bağlıyoruz! Yıl 2000. Milenyuma girmişiz, dünya batacak falan deniyor ama bizim asıl derdimiz çok başka: Odadaki müzik setinden yükselen o efsanevi çizilme (scratch) sesi ve ardından gelen 'It starts with one...'

Linkin Park’ın hayatımızı kalbinden vuran, müzik tarihini kökünden değiştiren ve dürüst olalım, içimizdeki o tatlı öfkeli ergeni bugün bile anında ayağa kaldıran Hybrid Theory albümünün tozlu sayfalarını açıyoruz.