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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Enflasyon Düşerken Faizler de Düşer mi?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Enflasyon Düşerken Faizler de Düşer mi?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 14:01
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Dr. Hakan Özerol'un tespitleri, cebimizi doğrudan ilgilendiren o büyük bilmeceyi çok net özetliyor. Resmi enflasyonun %80'lerden %30'lara gerilediği, 2026 sonu için de %20-25 bandının konuşulduğu şu günlerde herkesin aklında aynı soru var: 'Enflasyon düşüyor, peki kredi ve mevduat faizleri ne zaman düşecek?'

Gelin, Dr. Hakan Özerol'un anlatımıyla enflasyon ve faiz arasındaki o ayrılmaz ilişkiyi inceleyelim.

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İlk olarak, enflasyon ve faiz arasındaki bağlantıyı anlamamız gerekiyor.

Aralarında öyle bir bağ var ki, adeta ayrılmaz bir ikili gibiler. Ekonomide işler kızıştığında ve enflasyon hızla artmaya başladığında, bu gidişata 'dur' demekle yükümlü olan bir merci var: Merkez Bankası. Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için elindeki en güçlü silahı çeker, yani faizleri artırır.

Faizleri artırdık ve enflasyon düştü. Peki, şimdi ne olacak?

Fiyat artışlarını durdurmak bir başarıdır, ancak yüksek faizin ülke ekonomisine bazı ciddi 'yan etkileri' olur. Peki, bu yan etkiler nelerdir?

  • Krediler bıçak gibi kesilir: Şirketler büyümek için, vatandaşlar araba almak için kredi çekemez hale gelir.

  • Ekonomik büyüme yavaşlar: Piyasada para dönmeyince çarklar yavaş döner.

  • İşsizlik riski baş gösterir: Yatırımlar durunca istihdam olumsuz etkilenir, insanlar işsiz kalabilir.

İşte tam bu aşamada, enflasyon kontrol altına alınıp düşürüldüğünde, ekonomiyi yeniden canlandırmak için bir sonraki aşamaya geçilir: Faizleri tekrar düşürmek.

"Hangi faizden bahsediyoruz?" diyenler için: Hepsi aynı gemide!

Faizlerin hepsi birlikte ve aynı yönde hareket ederler.

'Yani faizler düşüyor dendiğinde hepsi düşer; çıkıyorsa hepsi beraber artar.'

Merkez Bankası'nın faiz politikası, domino taşı etkisiyle bankaların size sunduğu ihtiyaç kredisini de, birikiminize verilen mevduat faizini de aynı yöne sürükler.

Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor?

Eğer ekonomi yönetiminin tahminleri tutar ve enflasyon önümüzdeki günlerde %20 - %25 bandına doğru istikrarlı bir şekilde gerilemeye devam ederse, bu durum faiz cephesinde de büyük bir rahatlama getirecek demektir.

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@qnbturkiye

Enflasyon düşerken faizler de düşer mi? 📉 Dr. Hakan Özerol cevaplıyor. #Enflasyon #Faiz #Ekonomi

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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