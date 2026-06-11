Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Enflasyon Düşerken Faizler de Düşer mi?
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Dr. Hakan Özerol'un tespitleri, cebimizi doğrudan ilgilendiren o büyük bilmeceyi çok net özetliyor. Resmi enflasyonun %80'lerden %30'lara gerilediği, 2026 sonu için de %20-25 bandının konuşulduğu şu günlerde herkesin aklında aynı soru var: 'Enflasyon düşüyor, peki kredi ve mevduat faizleri ne zaman düşecek?'
Gelin, Dr. Hakan Özerol'un anlatımıyla enflasyon ve faiz arasındaki o ayrılmaz ilişkiyi inceleyelim.
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İlk olarak, enflasyon ve faiz arasındaki bağlantıyı anlamamız gerekiyor.
Faizleri artırdık ve enflasyon düştü. Peki, şimdi ne olacak?
"Hangi faizden bahsediyoruz?" diyenler için: Hepsi aynı gemide!
Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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