Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Enflasyon Düşerken Faizler de Düşer mi?

Aralarında öyle bir bağ var ki, adeta ayrılmaz bir ikili gibiler. Ekonomide işler kızıştığında ve enflasyon hızla artmaya başladığında, bu gidişata 'dur' demekle yükümlü olan bir merci var: Merkez Bankası. Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için elindeki en güçlü silahı çeker, yani faizleri artırır.