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Korn’un En Travmatik Şarkılarından Biri: “Daddy”nin Gerçek Hikâyesini Öğrenince Şoke Olacaksın!

etiket Korn’un En Travmatik Şarkılarından Biri: “Daddy”nin Gerçek Hikâyesini Öğrenince Şoke Olacaksın!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 14:01
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Korn’un ilk albümünde yer alan Daddy şarkısı, nu metal tarihinin en rahatsız edici ve en kişisel işlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü bu şarkının arkasındaki hikaye oldukça etkileyici. O halde gel, bu şarkıyı birlikte inceleyelim. 👇

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Bu kurgulanmış bir hikaye değil, şarkının temelinde Jonathan Davis’in çocukken yaşadığı korkunç bir travma var!

Daddy, Korn vokalisti Jonathan Davis’in çocukluk döneminde yaşadığını anlattığı cinsel istismar travmasına dayanıyor. Davis’in anlattıklarına göre küçük yaşlarda aile çevresinden olmayan bir kişi tarafından istismara uğradı. Buradaki en yıkıcı detay ise olayın kendisi kadar sonrasında yaşananlar. Çünkü küçük bir çocuğun, yaşadığı korkunç bir olayın ardından güvenebileceği yetişkinlere yönelmesi çok doğal. Ama Davis’in hikayesinde işler tam da burada daha karanlık bir hal alıyor. Şarkının içindeki öfke de sadece yaşanan olay değil, o olay karşısında yaşadığı yalnızlık hissi...

Şarkıyı korkunç yapan detay, kimsenin kendisine inanmaması!

Bir çocuğun yardım istemesi ve ciddiye alınmaması, başlı başına bir travma sebebi! Jonathan Davis de yaşadıklarını anlattığında ailesinin ona inanmadığını ifade ediyor. Şarkının en ağır duygusu da tam olarak buradan geliyor. Daddy sadece bir istismar hikayesi değil, aynı zamanda “Beni neden kimse korumadı?” çığlığı... Bu yüzden şarkı yalnızca korku değil, terk edilmişlik hissi de yaratıyor!

Şarkı, adı yüzünden yıllarca yanlış anlaşıldı...

Şarkının adını ilk kez duyan birçok kişi doğal olarak hikayenin Jonathan Davis’in babasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Özellikle şarkının sözlerindeki öfke bu algıyı daha da güçlendiriyor. Ancak gerçek bambaşka ve çok daha sarsıcı! Jonathan Davis yıllar içinde yaptığı açıklamalarda şarkının doğrudan babası hakkında olmadığını açıkça ifade etti. Daddy ismi burada bir aile figürünü değil, çocukluk travmasının yarattığı kırılmış güven duygusunu temsil eden sembolik bir ifade. Yani insanlar yıllarca şarkıyı yanlış okudu diyebiliriz.

Şarkının sözleri sanki bir yardım çığlığı gibi...

Şarkının sözleri sanki bir yardım çığlığı gibi...

'Anne lütfen affet beni, sadece çektiğim tüm acıyı başımdan atmak zorundaydım...' Şarkının sözlerinde korku, çaresizlik ve öfke çok net bir biçimde hissediliyor. Bu yüzden şarkıyı dinlemek daha da zorlaşıyor çünkü burada tam anlamıyla bir duygusal yüzleşme var!

Şarkının sonunda duyduğun şey gerçek!

Daddy'nin en unutulmaz kısmı şarkının son dakikaları... Çünkü burada Jonathan Davis’in ağlamaya başladığını duyabiliyorsunuz. Bu bölüm birçok kişi tarafından efekt sanıldı ama olay öyle değil. Davis’in kayıt sırasında travmatik anılarla yüzleştiği ve gerçek anlamda duygusal olarak çöktüğü anlatılıyor. Hatta grubun çalmaya devam ettiği, kaydın kesilmediği söyleniyor. Yani dinlediğiniz şey bir vokal performansından çok, bir insanın duygusal olarak yıkıldığı gerçek bir an...

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Bu yüzden grup yıllarca bu şarkıyı canlı çalmaktan kaçındı!

Bazı şarkılar teknik olarak zor olduğu için sahnede az çalınır. Ama Daddy öyle değil! Bu şarkının zorluğu duygusal yükünden geliyor. Jonathan Davis’in bu parçayı tekrar tekrar söylemesinin psikolojik olarak son derece yıpratıcı olduğu düşünülüyordu. Çünkü bu sadece eski bir hit’i seslendirmek değil, travmayı yeniden ortaya çıkarmak gibi bir şey!

Nu metal tarihinin en rahatsız edici şarkılarından biri denmesinin sebebi tam olarak bu!

Nu metal türü zaten öfke, yabancılaşma gibi unsurlarla beslenen bir tür. Ama Daddy bu çizginin bile ötesine geçiyor! Çünkü burada kurgulanmış karanlık bir dünya yerine saf gerçeklik var. Birçok dinleyici şarkıyı ilk kez duyduğunda, “Ben bunu bir daha dinleyemem!” hissine kapıldığını söylüyor. Bunun nedeni müzikal sertlik değil, psikolojik ağırlık! Korn’un en rahatsız edici şarkısı derken bunu kastediyorduk. 🙄

Daddy sadece müzikal bir iş değil!

Daddy aslında bir şarkıdan çok yardım çığlığı gibi. Çünkü parça çok kişisel bir olayı yansıtıyor. Bu parça; nakaratı ezberleyip eşlik edilecek bir hit olmaktan çok, bir insanın yıllarca taşıdığı yükü onunla birlikte hissetmek gibi... Belki de bu yüzden hala dinleyenlerde aynı rahatsızlık hissini yaratıyor. Bazı şarkılar eskimez, çünkü açtığı yara gerçekten kapanmamıştır...

Ve böyle hikayeler düşündüğümüzden çok daha yaygın...

Ve böyle hikayeler düşündüğümüzden çok daha yaygın...

Daddy'yi bu kadar çarpıcı yapan şey sadece Jonathan Davis’in hikayesi değil. Aynı zamanda bunun dünyadaki pek çok insan için yabancı olmayan bir gerçek olması. Çocukluk travmaları, konuşulamayan olaylar ve inanılmama korkusu ne yazık ki çok yaygın. Bu yüzden bu yalnızca bir şarkı değil; birçok insan için tetikleyici, acı verici ama tanıdık bir ses! Belki de Daddy'nin hala konuşulmasının sebebi tam olarak bu.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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