Korn’un En Travmatik Şarkılarından Biri: “Daddy”nin Gerçek Hikâyesini Öğrenince Şoke Olacaksın!

Daddy'yi bu kadar çarpıcı yapan şey sadece Jonathan Davis’in hikayesi değil. Aynı zamanda bunun dünyadaki pek çok insan için yabancı olmayan bir gerçek olması. Çocukluk travmaları, konuşulamayan olaylar ve inanılmama korkusu ne yazık ki çok yaygın. Bu yüzden bu yalnızca bir şarkı değil; birçok insan için tetikleyici, acı verici ama tanıdık bir ses! Belki de Daddy'nin hala konuşulmasının sebebi tam olarak bu.