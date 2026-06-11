Korn’un En Travmatik Şarkılarından Biri: “Daddy”nin Gerçek Hikâyesini Öğrenince Şoke Olacaksın!
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Korn’un ilk albümünde yer alan Daddy şarkısı, nu metal tarihinin en rahatsız edici ve en kişisel işlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü bu şarkının arkasındaki hikaye oldukça etkileyici. O halde gel, bu şarkıyı birlikte inceleyelim. 👇
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Bu kurgulanmış bir hikaye değil, şarkının temelinde Jonathan Davis’in çocukken yaşadığı korkunç bir travma var!
Şarkıyı korkunç yapan detay, kimsenin kendisine inanmaması!
Şarkı, adı yüzünden yıllarca yanlış anlaşıldı...
Şarkının sözleri sanki bir yardım çığlığı gibi...
Şarkının sonunda duyduğun şey gerçek!
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Bu yüzden grup yıllarca bu şarkıyı canlı çalmaktan kaçındı!
Nu metal tarihinin en rahatsız edici şarkılarından biri denmesinin sebebi tam olarak bu!
Daddy sadece müzikal bir iş değil!
Ve böyle hikayeler düşündüğümüzden çok daha yaygın...
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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