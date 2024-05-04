Baharın Gelişini Müjdeleyen Hıdırellez'de Hangi Yemekler Yapılır? Hıdırellez Yemekleri Nelerdir?
Baharın Gelişini Müjdeleyen Hıdırellez'de Hangi Yemekler Yapılır? Hıdırellez Yemekleri Nelerdir?
Halk arasında Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldiği gün olarak kabul edilen Hıdırellez, kökeni İslamiyet öncesi Orta Asya Kültürüne dayanan bir 'Bahar Bayramıdır.' Birçok kültürde büyük bir öneme sahip olan bu özel gün, bereket, bolluk ve yeni başlangıçları simgeler. Bu eşsiz kültür mirasını özel kılan gelenekler arasında enfes lezzetler de var. Herkesi sıcak sofralarda bir araya getiren Hıdırellez yemeklerinin lezzetine de diyecek yok! Peki, Hıdırellez'de hangi yemekler pişirilir?
İşte Hıdırellez kutlamalarının vazgeçilmez lezzetleri...
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