Baharın Gelişini Müjdeleyen Hıdırellez'de Hangi Yemekler Yapılır? Hıdırellez Yemekleri Nelerdir?

Kuzu etiyle hazırlanan bu enfes pilavı tattığınızda, baharın geldiğini anlayacaksınız. Her bir malzemenin, özellikle de yeşilliklerin ve kuzu etinin, bu pilavın eşsiz tadına katkıda bulunduğunu göreceksiniz.

Hıdırellez Pilavı İçin Malzemeler:

1 kg kemikli kuzu eti

3 su bardağı pirinç

45 adet taze soğan

Bir tutam maydanoz

Bir tutam taze nane

Bir tutam dereotu

Yarım fincan zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı et suyu

1. 5 su bardağı kaynamış su

Tuz

Hıdırellez Pilavının Tarifi

1. Öncelikle kuzu etlerini bir miktar suyun içinde bekletin ve ardından güzelce yıkayın.

2. Etleri düdüklü tencereye alın, üzerine su ekleyin ve kontrollü bir şekilde pişirme işlemine başlayın.

3. Pirinçleri yıkayın ve nişastaları tamamen çıkana kadar suda bekletin.

4. Bu arada, maydanoz, nane ve dereotu gibi tüm yeşillikleri ince ince doğrayın.

5. Bir tencereye yağı alın ve eritin. Ardından pirinçleri ekleyin ve kavurun.

6. Et suyu ve tuzu ekleyin ve pirinçlerin pişmesi için bırakın.

7. Pirinçler yarı piştiğinde, bir tepsiye alın ve üzerine etleri yerleştirin. Doğradığınız yeşillikleri de üzerine serpin ve karıştırın.

8. Bir kaşık salçayı suyla açın ve tepsiye ekleyin. Tepsiyi önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Etler kızarıp, pilav suyunu çekince, üzeri kurumadan fırından çıkarın. Afiyet olsun!