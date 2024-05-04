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Baharın Gelişini Müjdeleyen Hıdırellez'de Hangi Yemekler Yapılır? Hıdırellez Yemekleri Nelerdir?

Baharın Gelişini Müjdeleyen Hıdırellez'de Hangi Yemekler Yapılır? Hıdırellez Yemekleri Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.05.2024 - 10:53 Son Güncelleme: 04.05.2024 - 11:02

Halk arasında Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldiği gün olarak kabul edilen Hıdırellez, kökeni İslamiyet öncesi Orta Asya Kültürüne dayanan bir 'Bahar Bayramıdır.' Birçok kültürde büyük bir öneme sahip olan bu özel gün, bereket, bolluk ve yeni başlangıçları simgeler. Bu eşsiz kültür mirasını özel kılan gelenekler arasında enfes lezzetler de var. Herkesi sıcak sofralarda bir araya getiren Hıdırellez yemeklerinin lezzetine de diyecek yok! Peki, Hıdırellez'de hangi yemekler pişirilir? 

İşte Hıdırellez kutlamalarının vazgeçilmez lezzetleri...

İlk tarifimiz: Hıdırellez pilavı!

İlk tarifimiz: Hıdırellez pilavı!

Kuzu etiyle hazırlanan bu enfes pilavı tattığınızda, baharın geldiğini anlayacaksınız. Her bir malzemenin, özellikle de yeşilliklerin ve kuzu etinin, bu pilavın eşsiz tadına katkıda bulunduğunu göreceksiniz. 

Hıdırellez Pilavı İçin Malzemeler:

  • 1 kg kemikli kuzu eti

  • 3 su bardağı pirinç

  • 45 adet taze soğan

  • Bir tutam maydanoz

  • Bir tutam taze nane

  • Bir tutam dereotu

  • Yarım fincan zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 su bardağı et suyu

  • 1. 5 su bardağı kaynamış su

  • Tuz

Hıdırellez Pilavının Tarifi

1. Öncelikle kuzu etlerini bir miktar suyun içinde bekletin ve ardından güzelce yıkayın.

2. Etleri düdüklü tencereye alın, üzerine su ekleyin ve kontrollü bir şekilde pişirme işlemine başlayın.

3. Pirinçleri yıkayın ve nişastaları tamamen çıkana kadar suda bekletin.

4. Bu arada, maydanoz, nane ve dereotu gibi tüm yeşillikleri ince ince doğrayın.

5. Bir tencereye yağı alın ve eritin. Ardından pirinçleri ekleyin ve kavurun.

6. Et suyu ve tuzu ekleyin ve pirinçlerin pişmesi için bırakın.

7. Pirinçler yarı piştiğinde, bir tepsiye alın ve üzerine etleri yerleştirin. Doğradığınız yeşillikleri de üzerine serpin ve karıştırın.

8. Bir kaşık salçayı suyla açın ve tepsiye ekleyin. Tepsiyi önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Etler kızarıp, pilav suyunu çekince, üzeri kurumadan fırından çıkarın. Afiyet olsun!

Bereketin sembolü çörekler Hıdırellez'e renk katar: Hıdırellez çöreği tarifi

Bereketin sembolü çörekler Hıdırellez'e renk katar: Hıdırellez çöreği tarifi

Bu özel günün simgesi olan Hıdırellez çöreği, mayalanma süreciyle birlikte doğanın uyanışını ve canlanmasını temsil eder. Yumurta, maya, soda gibi malzemelerin birleşimiyle hazırlanan bu çörek, fırında kızarıncaya kadar pişirilir ve sıcak servis edilir. Bu lezzetli çöreği denemek isteyenler tarifte belirtilen adımları takip edebilirler.

Hıdırellez Çöreği Yapmak İçin Gereken Malzemeler

  • 1 adet yumurta beyazı (sarısı çöreğin üzerine sürülecek)

  • Yarım paket yaş maya

  • 1 çay kaşığı soda

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • Tuz (miktarı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

  • Un (hamurun kıvamına göre eklenecek)

Hıdırellez Çöreğinin Yapılışı

1. İlk olarak, tüm malzemeleri geniş ve derin bir kapta karıştırın.

2. Kulak memesi kıvamından biraz daha sert bir hamur elde edecek şekilde yoğurun ve 21 eşit parçaya bölün. 

3. Bu bezeleri yarım saat kadar dinlendirin.

4. Dinlenen bezeleri tepsi büyüklüğünde açın.

5. İki yufka arasına sıvı yağ sürün.

6. Tüm yufkaları bu şekilde üst üste koyduktan sonra, üzerine yumurta sarısı ve bir miktar sıvı yağ karışımını sürün.

7.  Bir çatal yardımıyla çöreğin dört beş yerine delikler açın ve 15 dakika kadar ılık fırında mayalanmaya bırakın.

8. Üzeri kızarıncaya kadar pişirin ve sıcak servis yapın.

Hıdırellezde sevdiklerinizle paylaşacağınız özel bir lezzet: Hıdırellez kurabiyesi tarif

Hıdırellezde sevdiklerinizle paylaşacağınız özel bir lezzet: Hıdırellez kurabiyesi tarif

Hıdırellez Kurabiyesi Yapmak İçin Gereken Malzemeler

  • 3 adet taze yumurta

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 6-7 su bardağı un (hamurun kıvamına göre değişiklik gösterebilir)

Hıdırellez Kurabiyesinin Hazırlanışı 

1. Oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtaları geniş bir kaba kırın.

2. Ardından yoğurt, sıvı yağ ve toz şekeri ekleyin.

3. Tuz ve kabartma tozunu da bu karışıma ilave edin.

4. Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Elde etmeniz gereken kıvam, kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur olmalıdır.

5. Hazırladığınız hamurdan pinpon topu büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırın.

6. Bu kurabiyeleri fırın kağıdı serili ya da yağlanmış tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

7. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın ve kurabiyeleri üzerleri sarı kahverengi olana kadar, yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun!

Mutfağımızın vazgeçilmez lezzetti bulgur da Hıdırellez sofrasında: Bulgur çorbası tarifi

Mutfağımızın vazgeçilmez lezzetti bulgur da Hıdırellez sofrasında: Bulgur çorbası tarifi

Hıdırellez'de bulgur çok önemli bir yere sahiptir. Evlerin olmazsa olmazı bulgurla lezzetli bir başlangıç yapmak için Hıdırellez'e özel çorba hazırlanır.

Bulgur Çorbası Tarifi İçin Gereken Malzemeler

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 adet orta boy domates

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 adet et bulyon veya et suyu

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 9 su bardağı sıcak su

  • Tuz

  • Dereotu (isteğe bağlı)

Bulgur Çorbasının Hazırlanışı:

1. Bulguru iyice yıkayıp süzün.

2. Sıvı yağı bir tencereye dökün ve ince doğranmış kuru soğanı ekleyin. Orta ateşte bir süre kavurun.

3. Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını da tencereye ekleyin ve biraz daha kavurun.

4. Bulguru tencereye ilave edin ve karıştırın.

5. Sıcak suyu, et bulyonu ve tuzu da ekleyin.

6. Bulgurlar iyice pişene kadar kısık ateşte kaynatın.

7. Bulgur çorbasını servis tabağına alın ve üzerine isteğe bağlı olarak dereotu serpin. Afiyet olsun!

Hıdırellez onsuz olmaz: Tatar böreği olarak da bilinen Kalakay çöreği tarifi

Hıdırellez onsuz olmaz: Tatar böreği olarak da bilinen Kalakay çöreği tarifi

Kalakay Çöreği Tarifi İçin Gereken Malzemeler

  • 2.5 su bardağı ılık süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

  • 2 adet yumurta (Bir tanesinin sarısı üzerine sürülmek üzere ayrılacak)

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 tatlı kaşığı şeker

  • Aldığı kadar un

Kalakay Çöreğinin Hazırlanışı

1. Un dışında kalan tüm malzemeleri geniş bir kapta iyice karıştırın.

2. Ardından unu azar azar ekleyerek, ele yapışmayan ve biraz sert bir hamur kıvamı elde edin.

3. Hazırladığınız hamuru yaklaşık 15-20 dakika boyunca dinlendirin ve ardından tepsi büyüklüğünde açın.

4. Hamurun üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün ve bir kaşık yardımıyla çizikler atın.

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Bu tarif, lezzetli ve doyurucu bir Kalakay Çöreği elde etmeniz için idealdir. İster kahvaltılarda, ister çay saatlerinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Diğer bir Hıdırellez geleneği ise irmik helvası yapmaktır: İrmik helvası tarifi

Diğer bir Hıdırellez geleneği ise irmik helvası yapmaktır: İrmik helvası tarifi

İrmik helvası, Hıdırellez'in vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bu özel günün sabahında evlerde irmik helvası pişirilir. İnanışa göre, bu helva bereketi ve bolluğu simgeler. Ayrıca, Hıdırellez günü yapılan bu helvanın, yıl boyunca evin bereketini artırdığına inanılır. İrmik helvası, bu bayramın en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilir.

İrmik Helvası İçin Gereken Malzemeler 

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 50 gram tereyağı

  • 1 yemek kaşığı çam fıstığı (tercihe göre)

İrmik Helvasının Yapılışı

1. Tereyağını bir tencerede eritin ve içine çam fıstıklarını ekleyin.

2. Fıstıklar pembeleşene kadar kavurun ve ardından irmiği ekleyin.

3. İrmiği, rengi koyulaşıncaya ve güzel bir koku yayılıncaya kadar kavurun.

4. Başka bir tencerede su ve sütü kaynatın.

5. Kaynayan süt ve suyu, kavrulmuş irmiğin üzerine dökün.

6. Şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

7. Helvanın kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

8. Kıvamı geldiğinde ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

9. Dinlenen helvayı bir kaşık yardımıyla karıştırın ve servis yapın. Afiyet olsun!

Hıdırellez'in en ünlü geleneklerinden biri de yoğurt mayalamaktır. İşte enfes yoğurt mayalama tarifi

Hıdırellez'in en ünlü geleneklerinden biri de yoğurt mayalamaktır. İşte enfes yoğurt mayalama tarifi

Yoğurt mayalama, genellikle bayramın ilk gününde yapılır. Bu gelenek, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilir. Ayrıca, yoğurt mayalama işlemi, sağlık ve uzun ömür getireceğine inanılan bir ritüeldir.

  • 1 litre süt

  • 2 yemek kaşığı yoğurt (mayalık)

Yoğurt Nasıl Mayalanır?

1. Sütü bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaynamaya başladığında, sütü ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

2. Süt oda sıcaklığına geldiğinde, bir kaseye 2 yemek kaşığı yoğurt koyun. Üzerine biraz ılık süt ekleyin ve yoğurdu iyice çırpın.

3. Çırptığınız yoğurdu, ılık sütün içine ekleyin ve karıştırın.

4. Yoğurt mayalı süt karışımını bir kaba aktarın. Kabın ağzını bir bez veya streç film ile kapatarak 4-6 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

5. Mayalama süresi dolduktan sonra, yoğurdu buzdolabına kaldırın ve birkaç saat daha bekletin.

6. Ev yapımı yoğurdunuz hazır! Afiyet olsun...

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