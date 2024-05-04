Hıdırellez Ne Zaman? Hıdırellez Bayramı Nedir, Neden Kutlanır? İşte En Eski Geleneklerle Hıdırellez
Hıdırellez Ne Zaman? Hıdırellez Bayramı Nedir, Neden Kutlanır? İşte En Eski Geleneklerle Hıdırellez
Mayıs ayının gelişiyle birlikte Hıdırellez hazırlıkları başladı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2017 yılında 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Temsilli Listesi'nde yerini alan Hıdırellez, 'Bahar Kutlaması'dır. Tarihi Anadolu ve Balkanlara uzanan bu bayramda, baharın gelişi kutlanır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?
İşte, Hıdırellez hakkında bilmeniz gerekenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hıdırellez Nedir?
Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır?
Hıdırellez Etkinlikleri Nelerdir?
Hıdırellez Bayramı Kimin? Hıdırellez'i İlk Kim Kutladı?
Hıdırellez'in Tarihi ve Kökeni
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hızır İnancı Nedir?
Hıdırellez'i Kimler Kutlar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın