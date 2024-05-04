En Özel Hıdırellez Gelenekleri! Hıdırellez'de Hangi Dualar Edilir, Hangi Ritüeller Yapılır?

Hıdırellez gününün en belirgin geleneklerinden biri, gül ağacına dilek dilemektir. Hıdırellez gününden önceki akşam, insanlar dileklerini bir kağıda yazıp veya çizip gül ağacının dalına bağlarlar. Bu dilek kağıtları, gül ağacının dibine de gömülebilir.

Rivayetlere göre, 5 Mayıs akşamı, ezan sesiyle birlikte, gül dallarına para asılır veya açık cüzdanlar bırakılır. Gül ağacının bereket getirdiğine inanıldığından, ağacın dibine bozuk para gömmek de oldukça yaygındır. Bu eski bir gelenektir ve bir zamanlar, para bir kese içerisine konulup gülün dibine gömülürdü. Bu ritüel, bolluk ve bereketin sembolüdür ve kişinin varlıklı olma hayalini temsil eder.

Ertesi sabah, yani 6 Mayıs'ta, asılan paralar veya cüzdanlar erkenden toplanır. Ayrıca, evdeki her birey için yedi adet fasulye veya nohut ekilir. Bu, gelebilecek kötülüklerin bu fasulye veya nohutlara çekilmesi ve ev halkını koruması için yapılır.