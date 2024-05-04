En Özel Hıdırellez Gelenekleri! Hıdırellez'de Hangi Dualar Edilir, Hangi Ritüeller Yapılır?
En Özel Hıdırellez Gelenekleri! Hıdırellez'de Hangi Dualar Edilir, Hangi Ritüeller Yapılır?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, hepimizi her yıl coşkuyla kutlanan Ruz-ı Hızır ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla Hıdırellez heyecanı sardı. İslamiyet öncesi dönemden beri süregelen ve çoğu kişi tarafından büyük bir keyifle kutlanan bu özel gün, 2017 yılından beri UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde de yer alıyor. Türk kültürü ve dünyası için büyük bir değer taşıyan Hıdırellez'de yapılması gerekenler ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, baharın gelişinin kutlandığı bu özel günde Hıdırellez duası nasıl edilir? Hıdırellez gelenekleri nelerdir?
İşte, eşsiz Hıdırellez gelenekleri...
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Hıdırellez'in Tarihi ve Kökeni
Hıdırellez Gelenekleri Nelerdir?
Hıdırellez gecesi evlerin kapıları çiçeklerle süslenir...
Hıdırellez Ateşi Yakılır!
Hıdırellez Dileği Gül Ağacına Ne Zaman Asılır?
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Hızır Sopası Geleneği
Baht Açma Törenleri
Yoğurt Mayalama Geleneği
Hıdırellez'de Nar Kırma
Hıdırellez Duası Nasıl Edilir?
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Dilekler dilendi, dualar edildi ateşten atlandı... Şimdi sıra geldi en önemli noktaya: Aldığın kadar ver, verdiğin kadar al!
Hıdırellez Kur'an'da Geçiyor mu?
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