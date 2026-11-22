Tozları sildikten sonra tablonun köşesindeki detayı fark eden Živić, eline büyüteç aldı ve imzayı yakından inceledi. Yapılan incelemede tablonun, 20. yüzyılın en özgün ressamlarından biri olarak bilinen Marc Chagall'ın imzasını taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine bir müzayede evi ile irtibata geçen şarkıcı, 20 euroya aldığı eserin binlerce euro değerinde olduğunu öğrendi. Živić, o anı şu ifadelerle anlattı:

'2016 yılında Almanya'daki bit pazarından çok ilginç bir tablo satın aldım. 20 euro ödedim. Hangi sanatçıya ait olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yaklaşık 500 tablonun arasından dikkatimi çekmişti. Eve getirdim, üzerindeki tozları temizledim ve büyüteçle baktığımda tablonun Marc Chagall tarafından imzalandığını gördüm'