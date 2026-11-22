Bit Pazarında 20 Euroya Aldığı Tablonun Tozunu Silen Şarkıcı Köşedeki İmzayı Fark Etti ve Servete Sahip Oldu
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Almanya'da gezdiği bit pazarında yaklaşık 500 tablo arasından birini 20 euroya satın alan şarkıcı Dejan Živić, evde yaptığı temizlikte tablonun köşesindeki bir ayrıntıyı fark etti. Eserin kime ait olduğunu bilmeden aldığı tabloyu büyüteçle incelediğinde 20. yüzyılın usta ressamlarından birinin adını okudu. Živić, olayı 2016 yılında yaşadığını ve kazancını nasıl değerlendirdiğini anlattı.
Yaklaşık 500 tablo arasından birini seçti.
Köşedeki imza Chagall'a çıktı.
Kazancını sanat eserlerine yatırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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