Elinde Olan Kıymetini Bilsin: İkinci El Piyasasında Servet Değerine Ulaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Telefonların gölgesinde kalan kompakt fotoğraf makineleri ikinci el piyasasında yeniden değer kazanıyor. İkinci el fotoğraf ekipmanı alıp satan MPB'nin incelediği 50 kompakt modelden 39'unun alım fiyatı son 5 yılda yükseldi.
İşte detaylar...
En büyük sıçrama 2010 yapımı Canon PowerShot G12'de yaşandı.
Büyük gövdeli makinelerin çoğu aynı dönemde değer kaybetti.
Kompakt makinelere ilgiyi telefonla büyüyen gençler artırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın