MPB, 16 Ekim 2021'de 'yeni gibi' durumdaki bir G12 için 95 euro teklif ediyordu. Beş yıl sonra aynı gün bu teklif 400 euroya çıktı. Artış yüzde 321 ile incelenen bütün modeller arasında en yüksek oran oldu.

Canon'un G7 X serisi de değer kazandı. G7 X'in alım fiyatı 215 eurodan 490 euroya, G7 X II'ninki ise 285 eurodan 665 euroya yükseldi. Fiyat artışı en yüksek 25 model arasında en çok Canon yer aldı.