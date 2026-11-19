Yeraltı'nın Melek'i 17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi’nin Gala Kombini Beğeni Topladı!
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Yeraltı dizisinde Melek Aslan'ı canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün galasında objektif karşısına çıktı. Filmde Ayda Aksel'in hayat verdiği İnci'nin gençliğini canlandıran 17 yaşındaki oyuncunun kırmızı halı tarzı beğenildi. Çiftçi'nin kombinini yaşına uygun bulanlar da oldu.
Ülkü Hilal Çiftçi'yi şimdilerde Yeraltı'nın Melek'i olarak izliyoruz.
Yeni filmde Ayda Aksel'le aynı karaktere hayat veriyor.
Galada ise Ülkü Hilal Çiftçi'nin kombini konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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