Başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3, üç kuşağa yayılan bir aşk hikayesini anlatıyor. Ülkü Hilal Çiftçi de filmin geçmişe dönen sahnelerinde İnci'nin gençliğini canlandırıyor. Karakterin ilerleyen yaşlarına ise Ayda Aksel hayat veriyor.

Serinin ilk filmini hatırlayanlar için İnci tanıdık bir isim. Ayda Aksel'in canlandırdığı karakter, ilk filmde Belçim Bilgin'in hayat verdiği Deniz'in annesiydi. 20 Kasım'da vizyona girecek yeni filmde ise seyirci, İnci'nin gençlik yıllarına da tanıklık edecek.