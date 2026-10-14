Mehmet Günsür'ün Başrole Geri Döndüğü Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten İlk Fragman
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Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün ilk fragmanı 13 Ekim akşamı yayınlandı. Mehmet Günsür’ün yıllar sonra yeniden Özgür’e dönüştüğü filmde Devrim Özkan, Mavi karakterine hayat veriyor. Tanıtım metnine göre Özgür, sevdiği kadının kalbiyle yaşamaya devam eden bir adam. Film 20 Kasım’da sinemalarda olacak.
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Aşk Tesadüfleri Sever 3, hikâyeyi doğrudan ilk filmin kaldığı yerden devam ettiriyor.
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Aşk Tesadüfleri Sever'in ilk yönetmeni Ömer Faruk Sorak geri döndü.
İşte Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün ilk fragmanı:
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