article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Mehmet Günsür'ün Başrole Geri Döndüğü Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten İlk Fragman

Mehmet Günsür'ün Başrole Geri Döndüğü Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten İlk Fragman

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
14.10.2026 - 11:11 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 11:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün ilk fragmanı 13 Ekim akşamı yayınlandı. Mehmet Günsür’ün yıllar sonra yeniden Özgür’e dönüştüğü filmde Devrim Özkan, Mavi karakterine hayat veriyor. Tanıtım metnine göre Özgür, sevdiği kadının kalbiyle yaşamaya devam eden bir adam. Film 20 Kasım’da sinemalarda olacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk Tesadüfleri Sever 3, hikâyeyi doğrudan ilk filmin kaldığı yerden devam ettiriyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3, hikâyeyi doğrudan ilk filmin kaldığı yerden devam ettiriyor.

2011'de vizyona giren ilk Aşk Tesadüfleri Sever'de Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'i Özgür ve Deniz olarak izlemiştik. Film kısa sürede hafızalara kazınmıştı.

2020'de gelen ikinci film ise Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın başrolde olduğu bambaşka bir hikâye anlatmıştı. Üçüncü film bu açıdan farklı: Özgür'ün hikâyesi kaldığı yerden sürüyor. Belçim Bilgin'in adı da yine kadroda yer alıyor.

Temmuz ayında yayınlanan ilk teaser ise 'Tüm yaşamımızı baştan sona anlatsak, nerede başlar hikâyemiz?' sorusuyla merak uyandırmıştı. İlk filmi unutamayanlar için Özgür'ün dönüşü şimdiden ayrı bir heyecan kaynağı.

Aşk Tesadüfleri Sever'in ilk yönetmeni Ömer Faruk Sorak geri döndü.

Aşk Tesadüfleri Sever'in ilk yönetmeni Ömer Faruk Sorak geri döndü.

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı olan filmin genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Yönetmen koltuğunda oturan İpek Sorak hikâyeyi de kaleme aldı, senaryo ise Funda Dündar'a ait. 

Kadroda Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy ve Pınar Töre gibi isimler bulunuyor. Öte yandan Bennu Yıldırımlar, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emin Gürsoy, Ruhi Sarı ve Ayşe Arman da filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor.

İstanbul'da başlayıp Ankara'ya uzanan çekimler ağustos ayında tamamlanmıştı. Şimdi geri sayım vizyon tarihi olan 20 Kasım için başladı.

İşte Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün ilk fragmanı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın