Mehmet Günsür'ün Başrole Geri Döndüğü Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten İlk Fragman

2011'de vizyona giren ilk Aşk Tesadüfleri Sever'de Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'i Özgür ve Deniz olarak izlemiştik. Film kısa sürede hafızalara kazınmıştı.

2020'de gelen ikinci film ise Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın başrolde olduğu bambaşka bir hikâye anlatmıştı. Üçüncü film bu açıdan farklı: Özgür'ün hikâyesi kaldığı yerden sürüyor. Belçim Bilgin'in adı da yine kadroda yer alıyor.

Temmuz ayında yayınlanan ilk teaser ise 'Tüm yaşamımızı baştan sona anlatsak, nerede başlar hikâyemiz?' sorusuyla merak uyandırmıştı. İlk filmi unutamayanlar için Özgür'ün dönüşü şimdiden ayrı bir heyecan kaynağı.