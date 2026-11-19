Herkes Bülent Arınç'ın Yanındakini Özgür Özel Sandı: Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
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Bülent Arınç, X hesabından geçmiş yıllara dair bir fotoğraf paylaştı. Sandalye üzerine çıkıp vatandaşlara seslendiği görüntüyü paylaşan Arınç'ın paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Herkes Bülent Arınç'ın yanındaki kişi Özgür Özel sandı. Gerçek ise bambaşka çıktı.
Herkes Bülent Arınç'ın yanındaki kişiyi Özgür Özel sandı.
Bülent Arınç'ın paylaşımı👇🏻
Kullanıcılar şu sorunun yanıtını merak etti: "Bülent Arınç'ın yanındaki Özgür Özel mi?"
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Öyle ki Özgür Özel olduğundan adım gibi olan kullanıcılar da vardı...
Merak edilen soru nihayet yanıtlandı. Bülent Arınç'ın yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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