'İhtiyacımız olan sadece bir sandalyeydi bazen.

Mikrofon lüks kaçardı…

Kaldı ki haklının sesinin ona da ihtiyacı yoktu.

Siyaseti hiçbir zaman şahsi menfaatlerin, makam-mevki hesaplarının ve akçeli işlerin aracı olarak da görmedik.'