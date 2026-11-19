Acun Ilıcalı’nın Açıklamasından Sonra McDonald’s Big Mac Kampanyası Yaptı
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Avrupa kupalarının Türkiye yayın haklarını 4 yıllığına 328 milyon euroya alan Acun Ilıcalı, fiyatlara dair açıklama yaptı. Ilıcalı, 'Fiyatı ne olacak diyorsak, 2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Futbolun aboneliği iki Big Mac menüsüyle karşılanabilir' dedi. Bu açıklama gündem olunca McDonald's Türkiye, Big Mac kampanyası başlattığını duyurdu.
Acun Ilıcalı: "Futbolun aboneliği iki Big Mac menüsüyle karşılanabilir."
Acun Ilıcalı'nın açıklaması gündem olunca McDonald's Türkiye, Big Mac kampanyası başlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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