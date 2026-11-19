Avrupa kupalarının Türkiye yayın haklarını 4 yıllığına 328 milyon euroya alan Acun Ilıcalı, fiyatlara dair açıklama yaptı. Ilıcalı, 'Fiyatı ne olacak diyorsak, 2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Futbolun aboneliği iki Big Mac menüsüyle karşılanabilir' dedi. Bu açıklama gündem olunca McDonald's Türkiye, Big Mac kampanyası başlattığını duyurdu.