'Birinci turda birçok değerli firma bu oyun içindeydi. Sonra ikinci tura geçildi. Fiyatlar birbirine yakındı. 40 milyon civarındaydı. İkinci turda biz aslında birinciydik. En yüksek teklifi verdik. Ama UEFA 3. tur istedi. İkinci tur açıkçası 50'lerde, 60'larda bitiyor gibiydi. Fakat sonuçta UEFA da kulüplerin daha çok kazanmasını istiyor. O yüzden de 3. tura kaldı. 3. turda tabii ki artık 1 dolar bile üstte olan alacaktı.

Bu sonuçta ihale süreçleri biliyorsunuz çok hesap kitap yaparsınız. Kolay geçmez. Bizim için de gerçekten çok hesap kitap yaptığımız, risk aldığımız bir ihale süreci oldu. Ama ben risk almayı severim biliyorsun. Yani benim için çok şaşırtıcı olmadı. Ama rakam olarak tabii yukarı çıktı. Yukarı çıkması demek de zaten kulüplerin daha çok kazanması demek.

Bir hayalim var. O hayalim gerçekleşirse de o zaman ülkemiz kaçak yayından, kaçak paradan kara paradan kurtulur.

Ben sonuna kadar da mücadeleyi sürdüreceğim. Korsan yayınını yapmak illegal bir şey.

Üst kalite yayın yapmayı planlıyoruz. Hani insanların a böyle yayın yapılabiliyormuş diyeceği yayın kalitesi düşünüyoruz. Bir yandan da tabii ki fiyatı ne olacak diyorsak 2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Futbolun aboneliği iki Big Mac menüsü affordable karşılanabilir diye düşünüyorum.

Güzel futbol seyredeyim ama bedava olsun, öyle bir dünya yok yani. Bu iş dünyanın hiçbir yerinde de yok. Hani mecburen gidelim para, fiyatları belli bir fiyatta olmak zorunda. Yayın gelirleri belli fiyatta olmak zorunda. Yani şöyle anlatayım, şu anda mesela ihaleden memnun değil kulüpler. Ben soruyorum size o zaman.

Kulüpler şu anda hiç memnun değil, 'geçinemiyoruz' diyorlar, 'batıyoruz' diyorlar. Türk futbolu batıyor. Niye batıyor? Naklen yayın geliri gelmiyor, ben boş veriyorum şimdi.

Naklen yayından para gelmiyor. Bütün Anadolu kulüpleri batıyor. Ondan sonra ben de bedava maç seyredeyim. Bunun adı bencillik zaten. Yani bunun çözümleri yok mu mesela? Ben küçükken nasıl seyrederdik biliyor musun? 4-5 kişi bir araya gelir bir yerde seyrederdik.

Öyle seyrederdik maçları, giderdik bir kafede seyrederdik, orada seyreder, burada seyreder. Yani herkes kaçaktan konforlu maç seyredecek. Türk futbolu o sırada yayın geliri alamayacak. 180 milyon komik bir para ben size söyleyeyim de onu.'