TGRT Haber'deki canlı yayında 2027 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Erdursun, beklentisini açık bir oranla ortaya koydu. Erdursun, 'Yüzde 25 gibi artış bekliyorum açıkçası' diyerek masadaki en olası senaryonun bu olduğunu ifade etti.

Bugün net 28 bin 75 lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde yeni rakam yaklaşık 35 bin 94 liraya ulaşıyor. Erdursun da hesabı yuvarlayarak 'Ben düz 35 bin lira olacağını düşünüyorum' dedi. Uzmana göre rakamın üst sınırı ise 36 bin lira civarında kalacak.

36 bin liralık bir asgari ücret, mevcut tutara yaklaşık yüzde 28'lik bir zam anlamına geliyor.