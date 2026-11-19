SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi
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Milyonlarca çalışanın gözü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2027'de cebe girecek rakama ilişkin tahminler netleşmeye başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da canlı yayında konuştu. Erdursun, asgari ücret için zam oranını verdi.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için net rakam verdi.
Hedef enflasyon yüzde 21, gerçekleşme yüzde 30'a yakın: Asgari ücretli 3 puan kaybedecek.
Seçim öncesi ocak ayında sürpriz iyileştirme gelebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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