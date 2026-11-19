Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım'daki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilere yönelik çalışmanın çerçevesini çizdi. Erdoğan, '17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz' dedi.

Aynı konuşmada meseleye 'yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla' bakıldığını vurgulayan Erdoğan, emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını da ekledi. Bu ifadeler, herkese aynı tutarın eklendiği klasik bir seyyanen artıştan çok, emeklinin çalışma geçmişine göre farklılaşan bir modele işaret ediyor.

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin tamamını ilgilendiren çalışmada refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de masada. Ancak oran, tutar ve ödemenin hangi ay başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Düzenlemenin Meclis'e gelecek bir kanun teklifiyle netleşmesi bekleniyor.