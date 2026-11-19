2027 Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik iyileştirme için 'sene başından önce' demesiyle 17 milyonu aşkın emeklinin gözü yeniden Ocak 2027'ye çevrildi. Çalışmada yaş ve prim gün sayısının esas alınacağı açıklanırken, düzenlemenin kademeli bir ek zam şeklinde uygulanabileceği konuşuluyor. Peki prim günü maaşı nasıl etkiliyor, hangi gün aralıkları masada?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli için tarih verdi.
Kademeli ek zam ne demek?
En az prim günüyle kimler emekli oluyor?
Tam emeklilik için hangi kurumda kaç gün gerekiyor?
Daha çok prim günü her zaman daha yüksek emekli maaşı anlamına gelmiyor.
Bazı emeklilerin aylığı neden asgari ücretin bu kadar altında?
Ek zam Ocak artışının üstüne mi gelecek? Gözler Aralık enflasyonunda.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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