2027 Emekli Maaşında Kritik Eşik: 3.600, 4.700 ve 9.000 Gün Masada
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Ocak 2027 emekli zammı için geri sayım sürüyor. Veriler belli olmaya devam ederken masadaki formül de şekillenmeye başladı. Ek ödemenin herkese aynı tutarda değil, prim gün sayısına göre kademeli verilmesi seçeneği öne çıktı. Gündemde 3 bin 600, 4 bin 700 ve 9 bin gün eşikleri var. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 26 bin TL'yi aşabilir, refah payı ya da seyyanen zamla 31 bin 263 TL'ye kadar çıkabilir.
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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
2027 emekli maaşında kritik eşik: 3 bin 600, 4 bin 700 ve 9 bin gün eşikleri konuşuluyor.
En düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 26 bin 53 TL'ye çıkabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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