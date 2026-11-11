2027 Emekli Maaşında Kritik Eşik: 3.600, 4.700 ve 9.000 Gün Masada

Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasında tek tip bir artış yerine prim gün sayısını esas alan bir sistem üzerinde duruluyor. Konuşulan seçeneklerde 3 bin 600 gün, 4 bin 700 gün ve 9 bin gün ile üzerini kapsayan üç ya da dört ayrı ödeme basamağı yer alıyor.

Bu model hayata geçerse ilave ödemenin tutarını yalnızca prim günü belirlemeyecek. Ödenen prim miktarı ve emeklinin yaşı da hesaba katılabilecek. Yani bugün aynı aylığı alan iki emekli, çalışma geçmişlerine göre farklı tutarda ek ödeme alabilir.

Düzenlemenin yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsaması bekleniyor. Bütçe tarafında mevcut ödeneklerin üzerine 1,1 trilyon TL'lik ilave kaynak ayrılması seçeneği masada. 65 yaş üstü emekliler ile emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin bu sistemdeki yeri de ayrıca değerlendiriliyor.

Ek ödeme çalışmasının, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden bağımsız yürütülmesi planlanıyor.