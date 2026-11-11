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2027 Emekli Maaşında Kritik Eşik: 3.600, 4.700 ve 9.000 Gün Masada

2027 Emekli Maaşında Kritik Eşik: 3.600, 4.700 ve 9.000 Gün Masada

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 13:29
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Ocak 2027 emekli zammı için geri sayım sürüyor. Veriler belli olmaya devam ederken masadaki formül de şekillenmeye başladı. Ek ödemenin herkese aynı tutarda değil, prim gün sayısına göre kademeli verilmesi seçeneği öne çıktı. Gündemde 3 bin 600, 4 bin 700 ve 9 bin gün eşikleri var. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 26 bin TL'yi aşabilir, refah payı ya da seyyanen zamla 31 bin 263 TL'ye kadar çıkabilir.

Kaynak: Sabah

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2027 emekli maaşında kritik eşik: 3 bin 600, 4 bin 700 ve 9 bin gün eşikleri konuşuluyor.

2027 emekli maaşında kritik eşik: 3 bin 600, 4 bin 700 ve 9 bin gün eşikleri konuşuluyor.

Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasında tek tip bir artış yerine prim gün sayısını esas alan bir sistem üzerinde duruluyor. Konuşulan seçeneklerde 3 bin 600 gün, 4 bin 700 gün ve 9 bin gün ile üzerini kapsayan üç ya da dört ayrı ödeme basamağı yer alıyor.

Bu model hayata geçerse ilave ödemenin tutarını yalnızca prim günü belirlemeyecek. Ödenen prim miktarı ve emeklinin yaşı da hesaba katılabilecek. Yani bugün aynı aylığı alan iki emekli, çalışma geçmişlerine göre farklı tutarda ek ödeme alabilir.

Düzenlemenin yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsaması bekleniyor. Bütçe tarafında mevcut ödeneklerin üzerine 1,1 trilyon TL'lik ilave kaynak ayrılması seçeneği masada. 65 yaş üstü emekliler ile emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin bu sistemdeki yeri de ayrıca değerlendiriliyor.

Ek ödeme çalışmasının, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden bağımsız yürütülmesi planlanıyor.

En düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 26 bin 53 TL'ye çıkabilir.

En düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 26 bin 53 TL'ye çıkabilir.

Ocak zammının ana belirleyicisi yılın ikinci yarısındaki enflasyon olacak. Ekim ayında yüzde 2,58 olarak açıklanan enflasyonla birlikte temmuz-ekim dönemindeki birikimli artış yüzde 8,28'e ulaştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım için yüzde 1,18, aralık için yüzde 0,97 enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu tahminler tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu oranla bugün 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 26 bin 53 TL'ye yükselebilir. Artışın yüzde 11 olması halinde aylık 26 bin 142 TL'yi buluyor. Enflasyon farkının üzerine refah payı ya da seyyanen zam eklenirse rakamın 31 bin 263 TL'ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Refah payında enflasyona ilave bir oran eklenmesi, seyyanen zamda ise tüm emeklilere belirli bir tutarın ortak olarak verilmesi söz konusu.

Memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri için yapılan ayrı hesaplamada, yüzde 8'lik artışla 31 bin 528 TL olan aylığın 34 bin 50 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.

Tüm bu rakamlar şimdilik tahmin niteliği taşıyor. Kesin zam oranı kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek; maaşların ulaşacağı son seviyeyi ise refah payı ya da seyyanen zam konusunda atılacak adım belirleyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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