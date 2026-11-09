2027 Emekli Maaşında 35 Bin TL Senaryosu
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Ocak 2027 emekli zammında enflasyon farkının yanına eklenecek seyyanen zam ve refah payı için yeni bir hesap gündeme geldi. SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, ek ödemenin herkese aynı tutarda yapılmayacağını, prim gününe göre 5 bin TL'den 15 bin TL'ye uzanan kademeli bir yapının konuşulduğunu söyledi. Kumdakçı'nın hesabına göre yalnızca 10 bin TL'lik seyyanen zamla bile en düşük emekli aylığı 35 bin TL bandına çıkabiliyor.
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2027 emekli maaşında 35 bin TL senaryosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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