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2027 Emekli Maaşında 35 Bin TL Senaryosu

2027 Emekli Maaşında 35 Bin TL Senaryosu

Mehmet Şimşek SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 12:04
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Ocak 2027 emekli zammında enflasyon farkının yanına eklenecek seyyanen zam ve refah payı için yeni bir hesap gündeme geldi. SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, ek ödemenin herkese aynı tutarda yapılmayacağını, prim gününe göre 5 bin TL'den 15 bin TL'ye uzanan kademeli bir yapının konuşulduğunu söyledi. Kumdakçı'nın hesabına göre yalnızca 10 bin TL'lik seyyanen zamla bile en düşük emekli aylığı 35 bin TL bandına çıkabiliyor.

Kaynak: A Haber

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Bakan Mehmet Şimşek'in sözleri emekliler formülün ipucunu verdi: 15 bin liralık seyyanen zam.

Bakan Mehmet Şimşek'in sözleri emekliler formülün ipucunu verdi: 15 bin liralık seyyanen zam.

A Haber'de konuşan SGK uzmanı Serkan Kumdakçı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu masasında bir süredir seyyanen zam ve refah payı başlıklarının değerlendirildiğini aktardı. Uzmana göre tabloyu netleştiren gelişme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birkaç gün önceki açıklaması oldu. Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını, ancak tutarın yaş ve prim gününe göre farklılaşabileceğini ifade etmişti.

Kumdakçı bu açıklamayı şöyle yorumladı: 'Seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 ile 15 bin TL arasında yapılması, hatta belki de 5 bin liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir.'

Uzmanın paylaştığı örnek tabloya göre 3 bin 600 prim günüyle emekli olan biri 5 bin TL, 5 bin günle emekli olan 10 bin TL, 7 bin 200 günle emekli olan ise 15 bin TL civarında seyyanen zam alabilir. Kumdakçı formülün mantığını da 'Daha çok çalışana, daha çok prim ödeyene ve hazineye daha çok prim aktarana seyyanen zamdan daha fazla pay' sözleriyle özetledi.

2027 emekli maaşında 35 bin TL senaryosu.

2027 emekli maaşında 35 bin TL senaryosu.

Emekliler, Temmuz-Ekim döneminde oluşan enflasyonla şimdiden yüzde 8,28'lik bir artışı garantiledi. Kasım ve Aralık verileriyle bu oranın yüzde 10 civarına ulaşması bekleniyor. 

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2027?

Kumdakçı'nın hesabına göre bu durumda bugün 23 bin 552 TL olan en düşük aylık, yalnızca enflasyon farkıyla 25 bin 907 TL'ye yükseliyor.

Seyyanen zam olursa maaşlar ne kadar olacak?

Seyyanen zam devreye girerse tablo belirgin biçimde değişiyor. Kumdakçı, sadece 10 bin TL'lik seyyanen ödemeyle bile taban aylığın 35 bin TL seviyesine çıkabileceğini söyledi. Masadaki ikinci seçenek olan oransal refah payında ise yüzde 5 ile yüzde 20 arasında bir ek katkıdan söz ediliyor. Bu formülde en düşük aylığın 30 bin TL'nin biraz üzerine çıkması öngörülüyor.

2027 emekli maaşına refah payı formülü

Refah payında yaş da belirleyici olabilir. Kumdakçı'nın örneğine göre 50-55 yaşında emekli olan biri refah payından yüzde 2 ile yüzde 5 arasında pay alırken, 65 yaş üstündeki bir emekli yüzde 11'lik paya ulaşabilir. Uzman, iki formülün aynı anda uygulanması halinde maaşların 37-38 bin TL'ye yaklaşabileceğini de ekledi.

Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ayrı bir soru işareti var. Yaşa bağlı bir hesaplamada vefat eden sigortalının yaşının mı, yoksa aylığı alan kişinin yaşının mı esas alınacağı henüz netlik kazanmadı.

Paketin yalnızca zamla sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. Kumdakçı'ya göre gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında kira ve sosyal yardım desteği de gündemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmanın içinde yer alıyor. Yaklaşık 17 milyon 128 bin emeklinin gözü, kalan iki enflasyon verisinin ardından netleşecek nihai karara çevrilmiş durumda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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