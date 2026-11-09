2027 emekli maaşında 35 bin TL senaryosu.

A Haber'de konuşan SGK uzmanı Serkan Kumdakçı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu masasında bir süredir seyyanen zam ve refah payı başlıklarının değerlendirildiğini aktardı. Uzmana göre tabloyu netleştiren gelişme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birkaç gün önceki açıklaması oldu. Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını, ancak tutarın yaş ve prim gününe göre farklılaşabileceğini ifade etmişti.

Kumdakçı bu açıklamayı şöyle yorumladı: 'Seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 ile 15 bin TL arasında yapılması, hatta belki de 5 bin liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir.'

Uzmanın paylaştığı örnek tabloya göre 3 bin 600 prim günüyle emekli olan biri 5 bin TL, 5 bin günle emekli olan 10 bin TL, 7 bin 200 günle emekli olan ise 15 bin TL civarında seyyanen zam alabilir. Kumdakçı formülün mantığını da 'Daha çok çalışana, daha çok prim ödeyene ve hazineye daha çok prim aktarana seyyanen zamdan daha fazla pay' sözleriyle özetledi.