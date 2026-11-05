Bakan Mehmet Şimşek Emekli Düzenlemesinin Kapsamını ve Takvimini Anlattı

Şimşek, fon soruşturmasında adı geçenlerin listesine de değindi. Listelerin açıklanmasına bir engeli olmadığını, mümkünse açıklanmasını tercih ettiğini söyleyen bakan, yapılan ödemelerin kaynağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Şu ana kadar hazinenin bir kuruş kaynağı ödemelerde kullanılmadı.'

Şimşek ayrıca tasfiye sürecindeki 108 fonda 420 bin 31 kişiye ödeme yapıldığını duyurdu.