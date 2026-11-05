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Bakan Mehmet Şimşek Emekli Düzenlemesinin Kapsamını ve Takvimini Anlattı

Bakan Mehmet Şimşek Emekli Düzenlemesinin Kapsamını ve Takvimini Anlattı

Mehmet Şimşek Emekli Maaşı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 21:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli düzenlemesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şimşek, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağını, artışın neye göre farklılaşacağını ve nihai çalışmanın hangi ay yapılacağını anlattı. Açıklamanın bir bölümünü de fon soruşturmasındaki listeler ve yapılan ödemeler oluşturdu.

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Teknik çalışma henüz bitmedi.

Teknik çalışma henüz bitmedi.

Bakan Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek için yürüttükleri çalışmanın henüz sonuçlanmadığını belirtti. Düzenlemenin kimleri kapsayacağına dair de net bir ifade kullanan Şimşek, şu sözleri söyledi:

'Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.'

Artış herkese aynı olmayacak.

Artış herkese aynı olmayacak.

Şimşek, yapılacak artışın herkes için aynı olmayacağını, emeklilerin yaşına ve prim ödeme gün sayısına göre değişeceğini anlattı. Artışın seyyanen olması halinde bile bu ölçütün dikkate alınacağını vurgulayan bakan, şu ifadeleri kullandı:

'Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek.'

Nihai çalışma Aralık'ta bekleniyor.

Nihai çalışma Aralık'ta bekleniyor.

Şimşek, çalışmanın takvimini de paylaştı. Nihai çalışmanın büyük ihtimalle Aralık ayı içinde yapılacağını ve bütçenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirten bakan, şunları söyledi:

'Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum.'

Fon listeleri için engel yok.

Fon listeleri için engel yok.

Şimşek, fon soruşturmasında adı geçenlerin listesine de değindi. Listelerin açıklanmasına bir engeli olmadığını, mümkünse açıklanmasını tercih ettiğini söyleyen bakan, yapılan ödemelerin kaynağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Şu ana kadar hazinenin bir kuruş kaynağı ödemelerde kullanılmadı.'

Şimşek ayrıca tasfiye sürecindeki 108 fonda 420 bin 31 kişiye ödeme yapıldığını duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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