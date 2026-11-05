Bakan Mehmet Şimşek Emekli Düzenlemesinin Kapsamını ve Takvimini Anlattı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli düzenlemesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şimşek, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağını, artışın neye göre farklılaşacağını ve nihai çalışmanın hangi ay yapılacağını anlattı. Açıklamanın bir bölümünü de fon soruşturmasındaki listeler ve yapılan ödemeler oluşturdu.
Teknik çalışma henüz bitmedi.
Artış herkese aynı olmayacak.
Nihai çalışma Aralık'ta bekleniyor.
Fon listeleri için engel yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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