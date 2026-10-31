2027 Emekli Maaşı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Kulis bilgilerine göre emekli maaşı için en güçlü senaryo, enflasyon farkının üzerine bir 'refah payı' eklemek. Bütçede emeklilere ayrılan pay da bu ihtimali destekleyen önemli bir işaret olarak görülüyor.

SGK uzmanı Murat Bal'a göre 2027 yılında SGK bütçesi yaklaşık yüzde 65 oranında artırıldı. Enflasyonun ise yüzde 30 civarında seyretmesi bekleniyor. Bal, aradaki bu makasın emekli artışı için bütçeye kaynak ayrıldığını gösterdiğini söylüyor.

Emeklilerin takvimindeki ilk önemli durak 3 Kasım. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammına dair en net ipuçlarından biri olacak.