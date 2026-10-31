2027 Emekli Maaşı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2027 yılı emekli maaşı artışı için Ankara'da çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere adil ve hakkaniyetli bir artış yapılacağını duyurdu. Emekli maaşı için konuşulan en güçlü senaryo ortaya çıktı.
Popüler Anketler 🤔
Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?
2027 emekli maaşı için en güçlü senaryo.
2027 emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın