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2027 Emekli Maaşı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

2027 Emekli Maaşı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 11:51
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2027 yılı emekli maaşı artışı için Ankara'da çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere adil ve hakkaniyetli bir artış yapılacağını duyurdu. Emekli maaşı için konuşulan en güçlü senaryo ortaya çıktı. 

Kaynak: Show Haber

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2027 emekli maaşı için en güçlü senaryo.

2027 emekli maaşı için en güçlü senaryo.

Kulis bilgilerine göre emekli maaşı için en güçlü senaryo, enflasyon farkının üzerine bir 'refah payı' eklemek. Bütçede emeklilere ayrılan pay da bu ihtimali destekleyen önemli bir işaret olarak görülüyor.

SGK uzmanı Murat Bal'a göre 2027 yılında SGK bütçesi yaklaşık yüzde 65 oranında artırıldı. Enflasyonun ise yüzde 30 civarında seyretmesi bekleniyor. Bal, aradaki bu makasın emekli artışı için bütçeye kaynak ayrıldığını gösterdiğini söylüyor.

Emeklilerin takvimindeki ilk önemli durak 3 Kasım. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammına dair en net ipuçlarından biri olacak.

2027 emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

2027 emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için talimat verdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı maaş zammı için Ankara'da çalışmalar başladı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaşlara adil ve hakkaniyetli bir artış yapılacağını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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