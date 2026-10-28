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Yeni Emeklilik Modeli Geliyor! Tarih Belli Oldu: "Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklayacak"

Yeni Emeklilik Modeli Geliyor! Tarih Belli Oldu: "Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklayacak"

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 14:40
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Emeklilikte yeni model için takvim netleşmeye başladı. Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve yeni emeklilik modelinde çalışıldığını duyurdu. Şamil Tayyar, Bakan Işıkhan'ın 'Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak' dediğini aktardı.

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Yeni emeklilik modeli geliyor: "Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

Yeni emeklilik modeli geliyor: "Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."
twitter.com

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’la görüştüm az önce.

Yeni emeklilik modeli üzerine güzel bir sohbet oldu.

Çok heyecanlıydı, “müjdeyi sayın cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

Biz de sahadaki gözlemlerimizi paylaştık, fırsatı bulunca.

Adaletli ve hakkaniyetli yeni emeklilik modelini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda somutlaştırdıktan sonra meclis öncesi nihai karar için Cumhurbaşkanımıza teklifi sunacaklarını anlattı.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberleri aktarınca “Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Yeni sistemi 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere kurguladıklarını ifade etti.

Bu sohbetten “emekliler için memnuniyet yüzdesi yüksek bir çalışma olacağı” izlenimi edindim.

Teklifin son halini duymak için de Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz.

İnşallah hayırlara vesile olur.'

Kademeli emeklilik mi geliyor?

Kademeli emeklilik mi geliyor?
twitter.com

Tayyar'ın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce kez görüntülendi. 'Emeklilikte Kademeli Yaş Düzenlemesi' adlı hesap, Tayyar'ı etiketleyerek 'KADEME GELİYOR' yazdı ve #KademeyeBütçeAyır etiketiyle çağrı yaptı. Ancak Tayyar'ın paylaşımında modelin kapsamına, yaş ve prim koşullarına dair bir ayrıntı yer almıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı da resmen açıklanmış değil.

Konu aylardır emeklilik gündeminin üst sıralarında. Yürürlükteki düzenlemeye göre emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor ve 2048'de kadın erkek fark etmeksizin 65'e ulaşacak. Yaş şartına takılan sigortalıların beklentisi ise yeni bir geçiş modeli yönünde. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan çıkacak teklif, bu beklentinin karşılık bulup bulmayacağını gösterecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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