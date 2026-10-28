Yeni Emeklilik Modeli Geliyor! Tarih Belli Oldu: "Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklayacak"

Tayyar'ın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce kez görüntülendi. 'Emeklilikte Kademeli Yaş Düzenlemesi' adlı hesap, Tayyar'ı etiketleyerek 'KADEME GELİYOR' yazdı ve #KademeyeBütçeAyır etiketiyle çağrı yaptı. Ancak Tayyar'ın paylaşımında modelin kapsamına, yaş ve prim koşullarına dair bir ayrıntı yer almıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı da resmen açıklanmış değil.

Konu aylardır emeklilik gündeminin üst sıralarında. Yürürlükteki düzenlemeye göre emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor ve 2048'de kadın erkek fark etmeksizin 65'e ulaşacak. Yaş şartına takılan sigortalıların beklentisi ise yeni bir geçiş modeli yönünde. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan çıkacak teklif, bu beklentinin karşılık bulup bulmayacağını gösterecek.