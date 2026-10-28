Yeni Emeklilik Modeli Geliyor! Tarih Belli Oldu: "Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklayacak"
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Emeklilikte yeni model için takvim netleşmeye başladı. Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve yeni emeklilik modelinde çalışıldığını duyurdu. Şamil Tayyar, Bakan Işıkhan'ın 'Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak' dediğini aktardı.
Yeni emeklilik modeli geliyor: "Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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