2027 Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Seyyanen Zam ve Refah Payı Masaya Geldi
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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammındayken Ankara kulislerinden yeni bir formül sızdı. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre emekli aylıklarına yönelik hazırlanan pakette refah payı ve seyyanen zam seçenekleri birlikte değerlendiriliyor. 65 yaş üstü emeklilere ise yaş ve gelir durumuna göre kademeli olarak daha yüksek bir refah payı verilmesi üzerinde duruluyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da emekliler için bir açıklama geldi.
2027 emekli maaşında sürpriz formül. 65 yaş üstü için yeni düzenleme.
Seyyanen zam ve refah payı sinyali.
Paketin sınırını SGK bütçesi çizecek, öncelik en düşük emekli aylığında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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