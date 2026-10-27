2027 Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Seyyanen Zam ve Refah Payı Masaya Geldi

Emekli maaşlarına yeni düzenleme yolda. Kulis bilgilerine göre hazırlanan düzenlemede tüm emeklilere aynı oranda artış yapmak yerine farklı emekli gruplarına farklı çözümler sunan kademeli bir yapı öne çıkıyor. Bu yapının en dikkat çeken ayağını ise 65 yaş ve üzerindeki emekliler oluşturuyor.

Kulislerden elde edilen bilgilere göre 65 yaş üstü için refah payının daha yüksek tutulması seçenekler arasında yer alıyor. Artışın yaş grupları ve gelir seviyesine göre basamaklı şekilde uygulanabileceği de konuşulan formüller arasında.