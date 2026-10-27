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2027 Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Seyyanen Zam ve Refah Payı Masaya Geldi

2027 Emekli Maaşına Yeni Düzenleme: Seyyanen Zam ve Refah Payı Masaya Geldi

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
27.10.2026 - 19:56
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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammındayken Ankara kulislerinden yeni bir formül sızdı. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre emekli aylıklarına yönelik hazırlanan pakette refah payı ve seyyanen zam seçenekleri birlikte değerlendiriliyor. 65 yaş üstü emeklilere ise yaş ve gelir durumuna göre kademeli olarak daha yüksek bir refah payı verilmesi üzerinde duruluyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da emekliler için bir açıklama geldi.

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2027 emekli maaşında sürpriz formül. 65 yaş üstü için yeni düzenleme.

2027 emekli maaşında sürpriz formül. 65 yaş üstü için yeni düzenleme.

Emekli maaşlarına yeni düzenleme yolda. Kulis bilgilerine göre hazırlanan düzenlemede tüm emeklilere aynı oranda artış yapmak yerine farklı emekli gruplarına farklı çözümler sunan kademeli bir yapı öne çıkıyor. Bu yapının en dikkat çeken ayağını ise 65 yaş ve üzerindeki emekliler oluşturuyor.

Kulislerden elde edilen bilgilere göre 65 yaş üstü için refah payının daha yüksek tutulması seçenekler arasında yer alıyor. Artışın yaş grupları ve gelir seviyesine göre basamaklı şekilde uygulanabileceği de konuşulan formüller arasında.

Seyyanen zam ve refah payı sinyali.

Seyyanen zam ve refah payı sinyali.

Masadaki diğer başlık seyyanen zam. Refah payı, enflasyon farkının üzerine eklenen ilave bir oran olarak maaşla orantılı işlerken seyyanen zamda bütün emeklilere aynı tutarda ek artış yapılıyor. Bu yöntem, düşük aylık alan emekliler için oransal artışa kıyasla daha belirgin bir iyileşme anlamına geliyor. Kulislerde hedefin hem taban aylıkları yukarı çekmek hem de tüm emeklilere dengeli bir pay ayırmak olduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da emekliler için bir açıklama geldi. Yılmaz, 'Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız' dedi.

Paketin sınırını SGK bütçesi çizecek, öncelik en düşük emekli aylığında.

Paketin sınırını SGK bütçesi çizecek, öncelik en düşük emekli aylığında.

Düzenlemenin çerçevesini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkânları belirleyecek. Ankara kaynaklarına göre SGK bütçesi yakından inceleniyor ve paketin en öncelikli kalemi en düşük emekli aylığının artırılması.

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon farkı temmuz, ağustos ve eylül verileriyle yüzde 5,57'ye ulaştı. Finansal Kurumlar Birliği'nin beklenti anketinden türetilen yüzde 10,45'lik senaryoda taban aylık yaklaşık 26 bin liraya çıkıyor; ancak taban aylığın bu seviyeye taşınması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Seyyanen zam tartışması Meclis'te de sürüyor. Memur emeklilerine seyyanen zam yansıtılmasını öngören muhalefet teklifi 20 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Emekli zammında refah payı ne zaman netleşecek?

Kulis bilgilerine göre ekonomi yönetiminin son değerlendirmelerini tamamlamasının ardından paketin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şimdilik herhangi bir oran, tutar ya da tarih açıklanmış değil. Resmi ocak zammı oranı ise TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla 2027'nin ilk günlerinde belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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