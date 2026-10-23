2027 Emekli Maaşında Yeni İpucu Geldi: Zam Yeniden Hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocakta alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin açıklanmasıyla emekliler için biriken oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Yani zammın ilk yarısı cepte; geri kalanını ekim, kasım ve aralık enflasyonu belirleyecek.

Bu üç aya dair ilk somut ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi. FKB'nin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,09 olması bekleniyor. Aynı ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 30,06 olarak yer aldı.

Gündemdeki hesaplamaya göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,45'e ulaşırsa emeklinin ocak zammı da aynı oranda gerçekleşecek. Bu senaryonun tutması için ekim ayında beklenen yüzde 2,09'luk artışın ardından kasım ve aralıkta toplam enflasyonun yüzde 2,48 civarında kalması gerekiyor. Bu da iki ay boyunca aylık ortalama yüzde 1,23'lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

2027 emekli maaşı ne zaman belli olacak?

Resmi zam oranı, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla 2027'nin ilk günlerinde netlik kazanacak.