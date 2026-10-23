2027 Emekli Maaşında Yeni İpucu Geldi: Zam Yeniden Hesaplandı
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Milyonlarca emekli gözünü Ocak 2027 maaş zammına çevirdi. 2027 emekli maaşı için yeni bir hesap gündemde. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinin ardından öne çıkan yüzde 10,45'lik senaryoda en düşük emekli aylığı 26 bin liranın üzerine çıkıyor. Peki, 2027 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ocakta ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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