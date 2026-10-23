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2027 Emekli Maaşında Yeni İpucu Geldi: Zam Yeniden Hesaplandı

2027 Emekli Maaşında Yeni İpucu Geldi: Zam Yeniden Hesaplandı

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 13:34
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Milyonlarca emekli gözünü Ocak 2027 maaş zammına çevirdi. 2027 emekli maaşı için yeni bir hesap gündemde. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinin ardından öne çıkan yüzde 10,45'lik senaryoda en düşük emekli aylığı 26 bin liranın üzerine çıkıyor. Peki, 2027 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ocakta ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah

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Emekli maaşında yeni ipucu: Emekli zammı 2027'de ne kadar olacak?

Emekli maaşında yeni ipucu: Emekli zammı 2027'de ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocakta alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin açıklanmasıyla emekliler için biriken oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Yani zammın ilk yarısı cepte; geri kalanını ekim, kasım ve aralık enflasyonu belirleyecek.

Bu üç aya dair ilk somut ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi. FKB'nin Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,09 olması bekleniyor. Aynı ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 30,06 olarak yer aldı.

Gündemdeki hesaplamaya göre ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,45'e ulaşırsa emeklinin ocak zammı da aynı oranda gerçekleşecek. Bu senaryonun tutması için ekim ayında beklenen yüzde 2,09'luk artışın ardından kasım ve aralıkta toplam enflasyonun yüzde 2,48 civarında kalması gerekiyor. Bu da iki ay boyunca aylık ortalama yüzde 1,23'lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

2027 emekli maaşı ne zaman belli olacak?

Resmi zam oranı, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla 2027'nin ilk günlerinde netlik kazanacak.

2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 10,45'lik senaryoda hesap oldukça basit: Mevcut aylık 1,1045 ile çarpıldığında ocakta hesaba yatacak yeni tutar ortaya çıkıyor. Bu yönteme göre bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 26 bin 13 liraya yükseliyor. Ancak taban aylığın bu seviyeye taşınması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebiliyor, bu nedenle rakam şimdilik tahmin niteliği taşıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre farklı maaş dilimlerinde ise tablo şöyle şekilleniyor:

  • 25 bin TL alan emeklinin maaşı 2 bin 612 lira artışla 27 bin 612 liraya,

  • 27 bin 500 TL alanın maaşı 30 bin 374 liraya,

  • 30 bin TL alanın maaşı 33 bin 135 liraya,

  • 35 bin TL alanın maaşı 38 bin 658 liraya,

  • 40 bin TL alanın maaşı 44 bin 180 liraya,

  • 50 bin TL alanın maaşı ise 5 bin 225 lira artışla 55 bin 225 liraya yükseliyor.

Emekliler açısından asıl kritik eşik kasım ve aralık enflasyonu olacak. Bu iki ayda fiyat artışları beklentinin üzerinde gelirse zam oranı da yukarı yönlü değişecek; tersi durumda ise ocak maaşlarındaki artış daha sınırlı kalacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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