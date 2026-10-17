Emekli Maaşında 26 Bin TL'yi Aşacak Tek Senaryo Belli Oldu

23 bin 552 TL'lik aylığın 26 bin TL'yi bulabilmesi için 6 aylık toplam artışın yüzde 10,4 civarına ulaşması gerekiyor. İlk 3 ayda biriken yüzde 5,57'lik pay düşüldüğünde, ekim, kasım ve aralık aylarında toplamda yaklaşık yüzde 4,6'lık bir enflasyon daha oluşmalı. Bu da aylık ortalama yüzde 1,5'in biraz üzerine denk geliyor.

Son üç ayda aylık enflasyon yüzde 1,78 ile 1,84 arasında seyretti. Bu tempo yıl sonuna kadar sürerse en düşük aylık 26 bin 200 TL'nin üzerine çıkabilir. Ancak kurumların büyük bölümü son çeyrekte enflasyonun yavaşlamasını beklediği için tahminler 26 bin TL'nin hemen altında yoğunlaşıyor.