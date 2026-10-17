Emekli Maaşında 26 Bin TL'yi Aşacak Tek Senaryo Belli Oldu
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Temmuz'da 23 bin 552 TL'ye çıkan en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de 26 bin TL sınırını geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerinden yalnızca biri bu eşiğin üzerinde bir tablo çiziyor. Sadece bir kurumun tahmini 26 bin lirayı aştı. İşte emekli maaşında masadaki 5 farklı senaryo.
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26 bin TL'yi yalnızca bir kurumun tahmini aşıyor.
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Emekli maaşı için masadaki 5 farklı senaryo.
Eşik için kalan 3 ayda aylık yüzde 1,5'lik enflasyon gerekiyor.
Söz konusu hesaplara göre 30 bin TL alan emeklinin Ocak maaşı 33 bin TL'yi aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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