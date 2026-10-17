article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşında 26 Bin TL'yi Aşacak Tek Senaryo Belli Oldu

Emekli Maaşında 26 Bin TL'yi Aşacak Tek Senaryo Belli Oldu

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 10:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz'da 23 bin 552 TL'ye çıkan en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de 26 bin TL sınırını geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerinden yalnızca biri bu eşiğin üzerinde bir tablo çiziyor. Sadece bir kurumun tahmini 26 bin lirayı aştı. İşte emekli maaşında masadaki 5 farklı senaryo.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 bin TL'yi yalnızca bir kurumun tahmini aşıyor.

26 bin TL'yi yalnızca bir kurumun tahmini aşıyor.

TÜİK'in açıkladığı temmuz (yüzde 1,78), ağustos (yüzde 1,84) ve eylül (yüzde 1,84) verileriyle zammın yüzde 5,57'lik kısmı şimdiden kesinleşti. Bu oran tek başına uygulansa en düşük aylık 24 bin 864 TL'ye çıkıyor.

En düşük emekli maaşında 26 bin TL'nin üzerine çıkan tek senaryo Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) tahmini. Yüzde 10,73'lük artış öngören bu senaryoda en düşük emekli aylığı 26 bin 79 TL'ye ulaşıyor. En iyimser ve en kötümser tahmin arasındaki fark yalnızca 478 TL.

Emekli maaşı nasıl belirleniyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon belirliyor.

Emekli maaşı için masadaki 5 farklı senaryo.

Emekli maaşı için masadaki 5 farklı senaryo.

Yıl sonu beklentileri hesaba katıldığında ise 5 farklı rakam ortaya çıkıyor.

1. Merkez Bankası'nın tahmini tutarsa 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak ve taban aylık 25 bin 601 TL'de kalacak. 

2. Orta Vadeli Program'daki yüzde 9,04'lük artış 25 bin 681 TL'ye ulaşıyor. 

3. Piyasa katılımcılarının yüzde 10,06'lık beklentisi 25 bin 921 TL'yi gösteriyor.

4. AA Finans anketindeki yüzde 10,11'lik oran ise aylığı 25 bin 933 TL'ye taşıyor.

5. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) yüzde 10,73'lük artış öngörüyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığı 26 bin 79 TL'ye ulaşıyor.

Eşik için kalan 3 ayda aylık yüzde 1,5'lik enflasyon gerekiyor.

Eşik için kalan 3 ayda aylık yüzde 1,5'lik enflasyon gerekiyor.

23 bin 552 TL'lik aylığın 26 bin TL'yi bulabilmesi için 6 aylık toplam artışın yüzde 10,4 civarına ulaşması gerekiyor. İlk 3 ayda biriken yüzde 5,57'lik pay düşüldüğünde, ekim, kasım ve aralık aylarında toplamda yaklaşık yüzde 4,6'lık bir enflasyon daha oluşmalı. Bu da aylık ortalama yüzde 1,5'in biraz üzerine denk geliyor.

Son üç ayda aylık enflasyon yüzde 1,78 ile 1,84 arasında seyretti. Bu tempo yıl sonuna kadar sürerse en düşük aylık 26 bin 200 TL'nin üzerine çıkabilir. Ancak kurumların büyük bölümü son çeyrekte enflasyonun yavaşlamasını beklediği için tahminler 26 bin TL'nin hemen altında yoğunlaşıyor.

Söz konusu hesaplara göre 30 bin TL alan emeklinin Ocak maaşı 33 bin TL'yi aşıyor.

Söz konusu hesaplara göre 30 bin TL alan emeklinin Ocak maaşı 33 bin TL'yi aşıyor.

Kök aylığa yansıyacak zam, taban aylığın üzerinde maaş alan emeklileri de doğrudan ilgilendiriyor. Bugün 30 bin TL aylık alan bir emeklinin yeni maaşı Merkez Bankası tahminine göre 32 bin 610 TL, OVP'ye göre 32 bin 712 TL olacak. Piyasa beklentisinde 33 bin 18 TL, AA Finans anketinde 33 bin 33 TL, FKB senaryosunda ise 33 bin 219 TL hesaplanıyor.

40 bin TL alanlarda da tablo benzer. Ocak zammıyla bu emeklilerin aylığı, senaryoya göre 43 bin 480 TL ile 44 bin 292 TL arasında şekillenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın