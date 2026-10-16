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Memur ve Emeklinin Ocak Maaşlarına Kötü Haber

Memur ve Emeklinin Ocak Maaşlarına Kötü Haber

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 12:54
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Milyonlarca memur ve emekli 2027 Ocak ayını bekliyor. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre zam alan memur ve emekliler 'Ocak 2027'de maaş ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ocak zammı ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi. Erdursun, 'Emeklilere de zaten yüksek oranlı bir artış beklemiyorum ocak ayında' dedi.

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Memur ve emeklinin ocak maaşları için üzen hesap. Özgür Erdursun, net konuştu.

Memur ve emeklinin ocak maaşları için üzen hesap. Özgür Erdursun, net konuştu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayında emeklilerin yüzünü güldürecek yüksek bir artış beklemediğini açıkça söyledi. Erdursun, 'Emeklilere de zaten yüksek oranlı bir artış beklemiyorum ocak ayında' sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

2027 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Erdursun hesabını yıl sonu enflasyonuna dayandırıyor. Kendi öngörüsü yüzde 28-30 bandında; hükümet cephesinde de yüzde 28-29 civarında bir oran konuşuluyor. Yılın ilk yarısında emeklilere yüzde 17,76 enflasyon farkı verildiğini hatırlatan uzman, bu tabloda ikinci dönem için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9-10, memur emeklilerine ise yüzde 7, en fazla yüzde 8 civarında artış çıkacağını hesaplıyor.

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığında ise rakam yasal düzenlemeyle belirleniyor. Erdursun, şu anda 23.552 lira olan tutarın ocakta 25 bin ile 26 bin lira arasına çekilmesini bekliyor. Uzmanın uyardığı nokta ödemenin zamanlaması: Kök aylığı düşük olup en düşük aylık desteğiyle maaş alan emekliler, düzenlemenin şubata kalması halinde yeni tutarı ocakta alamayacak. Bu durumda ocak farkının şubatta, artışlı yeni aylıkla birlikte hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Erdursun'a göre asıl sorun rakamın kendisi. Uzman, bugünkü koşullarda en düşük emekli aylığının 39-40 bin lira civarında olması gerektiğini savunuyor.

Emekliye iyileştirme için 2027'nin ikinci yarısı işaret edildi.

Emekliye iyileştirme için 2027'nin ikinci yarısı işaret edildi.

Erdursun, emeklilerin uzun süredir beklediği iyileştirmenin ocakta değil, 2027'nin ikinci yarısında gündeme gelebileceğini düşünüyor. Seçim öncesine denk gelecek temmuz dönemine dikkat çeken uzman, yine de böyle bir yasal düzenlemenin kesin olarak yapılacağını söylemenin şimdiden mümkün olmadığının altını çiziyor.

Uzmanın kalıcı çözüm önerisi ise intibak. Erdursun, devletin düşük aylıkları en alt tutara tamamlaması yerine prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve kazanca dayalı bir intibak düzenlemesi yapılmasını istiyor. Mevcut uygulamanın en alt basamakta ciddi bir yığılma yarattığını belirten uzmana göre en düşük aylığı alan emekli sayısı yaklaşık 900 binden 5 milyona çıktı.

Mynet'e konuşan Özgür Erdursun, 2027'nin emekliler ve sabit gelirliler için son 25 yılın en zor yılı olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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