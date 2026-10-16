Memur ve Emeklinin Ocak Maaşlarına Kötü Haber

SGK uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayında emeklilerin yüzünü güldürecek yüksek bir artış beklemediğini açıkça söyledi. Erdursun, 'Emeklilere de zaten yüksek oranlı bir artış beklemiyorum ocak ayında' sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

2027 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Erdursun hesabını yıl sonu enflasyonuna dayandırıyor. Kendi öngörüsü yüzde 28-30 bandında; hükümet cephesinde de yüzde 28-29 civarında bir oran konuşuluyor. Yılın ilk yarısında emeklilere yüzde 17,76 enflasyon farkı verildiğini hatırlatan uzman, bu tabloda ikinci dönem için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9-10, memur emeklilerine ise yüzde 7, en fazla yüzde 8 civarında artış çıkacağını hesaplıyor.

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığında ise rakam yasal düzenlemeyle belirleniyor. Erdursun, şu anda 23.552 lira olan tutarın ocakta 25 bin ile 26 bin lira arasına çekilmesini bekliyor. Uzmanın uyardığı nokta ödemenin zamanlaması: Kök aylığı düşük olup en düşük aylık desteğiyle maaş alan emekliler, düzenlemenin şubata kalması halinde yeni tutarı ocakta alamayacak. Bu durumda ocak farkının şubatta, artışlı yeni aylıkla birlikte hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Erdursun'a göre asıl sorun rakamın kendisi. Uzman, bugünkü koşullarda en düşük emekli aylığının 39-40 bin lira civarında olması gerektiğini savunuyor.