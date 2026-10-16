Memur ve Emeklinin Ocak Maaşlarına Kötü Haber
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Milyonlarca memur ve emekli 2027 Ocak ayını bekliyor. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre zam alan memur ve emekliler 'Ocak 2027'de maaş ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ocak zammı ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi. Erdursun, 'Emeklilere de zaten yüksek oranlı bir artış beklemiyorum ocak ayında' dedi.
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Memur ve emeklinin ocak maaşları için üzen hesap. Özgür Erdursun, net konuştu.
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Emekliye iyileştirme için 2027'nin ikinci yarısı işaret edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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