Gürcistan Polisinin Tüm Engellemelerine Rağmen Beşiktaş Taraftarı Filistin Pankartı Açtı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına saldırısının ardından maça ara verildi. Yakın mesafeden biber gazı sıkan Gürcistan polisine karşılık veren Beşiktaş taraftarı tüm engellemelere rağmen Filistin pankartını açmayı başardı.
İsrail takımı Hapoel Beer Sheva taraftarına herhangi bir müdahalede bulunmayan polisler Beşiktaş taraftarına uzun süre saldırdı.
Beşiktaş taraftarının tüm engellemelere rağmen açtığı pankart tribünde coşkuya neden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın