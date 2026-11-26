Polisin dar bir bölgeye sıkıştırdığı Beşiktaş taraftarı ağır bir şiddete maruz kaldı. Biber gazı ve jopların net bir şekilde kamera kayıtlarında görüldüğü olaylarda Beşiktaş taraftarı tüm engellemelere rağmen Filistin pankartını açmayı başardı.